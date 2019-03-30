Сашу Савельеву успокаивают из-за здоровья сына

Друзья и коллеги поддержали солистку группы "Фабрика" Сашу Савельеву, которая буквально на днях стала мамой. Вес малыша при рождении составил два килограмма, поэтому медики приняли решение поместить мальчика в реанимацию.

Друзья семьи не сомневаются: в ближайшее время Саша Савельева и ее первенец окажутся дома. "Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. Главное, чтобы Саша сейчас тоже не переживала, потому эмоциональная составляющая ребенка зависит полностью от эмоционального состояния матери", - успокоила мама троих сыновей, актриса Мария Кожевникова.

Она призвала певицу и ее мужа, актера Кирилла Сафонова не паниковать. Кожевникова привела свой собственный пример. У нее тоже были осложнения во время родов. Ведь ее третий сын родился с двойным обвитием, а второй - очень большой по весу - 4,6 кг, призналась в эфире передачи "Ты не поверишь!" Мария.

Поддержала и успокоила Сашу и счастливая мама дочки актриса Анна Снаткина. Вместе с Кирилом Сафоновым она снималась в сериале "Татьянин день". "Я знаю, у Кирила есть взрослая дочь. Быть вновь молодым отцом - это счастье".

35-летняя солистка "Фабрики" до последнего скрывала свое интересное положение. В декрет Савельева ушла на восьмом месяце беременности, а до этого прятала округлившийся живот под объемными туниками и свитерами.

На Савельеву из-за скрытности обиделась певица Сати Казанова. "Она, хитруля такая, мне ничего не сказала. Я написала ей сообщение недавно. Она мне не ответила. Я с ней поступлю также, когда буду беременная - не скажу ей ничего", - сказала, как отрезала Казанова, узнавшая о беременности подруги из газет.

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Саша Савельева и Кирилл Сафонов познакомилась десять лет назад в караоке-баре, а ровно через две недели Сафонов сделал певице предложение. Поженились они через год. Сейчас счастливый 45-летний актер не отходит от жены и сына. Имя наследника звездная пара пока не сообщает.

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