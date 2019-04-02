Сотрудников российских домов престарелых научат современным методикам арт-терапии

В России появился уникальный онлайн-курс для специалистов, занимающихся творчеством с пожилыми людьми в домах престарелых.

Его запустил фонд «Старшие» - недавно созданный родственный фонд знаменитого "Старость в радость". Напомним, что его волонтеры более 10 лет навещают одиноких стариков в домах престарелых. Постепенно поездки ребят переросли в один из сильнейших благотворительных фондов в России, который меняет всю систему ухода за пожилыми людьми.

Именно для этих, глобальных изменений, и был создан фонд «Старшие». Он занимается созданием системы долговременного ухода в России. Среди его задач, в том числе - передача накопленных волонтерами "Старость в радость" знаний и опыта.

Для этого фонд «Старшие» и запустил с 1 апреля уникальный онлайн-курс по арт-терапии. Его первыми слушателями станут сотрудники учреждений соцзащиты из 12 регионов - культорги, психологи, инструктора по труду, специалисты по социальной работе и комплексной реабилитации.

Курс из семи встреч подготовил специалист по работе с пожилыми людьми, художник и дизайнер из Израиля Саша Галицкий. Он рассказывает о современных методиках работы с пожилыми людьми, делится личным опытом.

- Старикам не нужны наши занятия. Им не нужно нанизывать бусины на веревку. Им нужно общение, - наставляет своих учеников Галицкий.