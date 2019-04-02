2019-04-02T14:04:53+03:00
Экономика

Экономист о прогнозе минфина: "Никто не может предсказать курс рубля на месяц вперед"

В правительстве утвердили бюджетный прогноз до 2036 года
Михаил ЗУБОВ
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Согласно документу, подготовленному Минфином, курс рубля продолжит ослабляться, но очень медленноСогласно документу, подготовленному Минфином, курс рубля продолжит ослабляться, но очень медленноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство России утвердило бюджетный прогноз до 2036 года. Согласно документу, подготовленному Минфином, курс рубля продолжит ослабляться, но очень медленно. В период до 2024 года средняя цена доллара составит 65,1 руб (то есть - как сейчас), а в 2036-ом доллар будет стоить 74 рубля 10 копеек. Нефть к тому времени подешевеет до $55,5 за баррель (сейчас $69 с небольшим). Темпы роста ВВП в обозримой перспективе составят 3% в год, а инфляция в ближайшие 17 лет будет держаться на уровне 4%. Предполагается, что реальная зарплата граждан начнет расти в среднем на 2,5% в год.

В пояснительной записке, занимающей 41 страницу, говорится, что столь долгосрочный прогноз способствует росту привлекательности отечественной экономики для потенциальных инвесторов. Однако у экономистов он вызвал скепсис.

- Очень интересный прогноз, но без юмора к нему относиться нельзя, - сказал «КП» научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. - Если какая-то валюта вела себя стабильно на протяжении тридцати лет, то можно рискнуть делать такой прогноз. А наш рубль за 20 лет обесценился в 11 раз. И где гарантия, что теперь он станет дешеветь медленнее? Кроме того, мы сейчас преодолеваем период неопределенности, никто не может предсказать курс на месяц вперед, и отметка в 74 рубля за доллар вполне может быть достигнута уже через три недели. А тут — сразу на 17 лет вперед ее назначают! Возможно, документ сделан для того, чтобы успокоить публику после слухов о скорой девальвации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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