Путину пообещали улучшить жизнь 100 городов России

Главой госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов доложил Владимиру Путину о наиболее перспективных проектах, среди которых и поддержка отечественных компаний с высокотехнологичны экспортом, и улучшение городской среды.

- Для нас особый проект – это поддержка «Звезды», судостроительного комплекса на Дальнем Востоке, - привел пример Шувалов.

- Что вы там делаете? - уточнил Путин, которому буквально накануне про "Звезду" рассказывал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

- Мы заказываем суда, поскольку у ВЭБ есть лизинговый инструментарий, работаем вместе с «Совкомфлотом», «Роснефтью» и «НОВАТЭКом»,и заказываем под их эксплуатацию для их нужд суда, - пояснил Шувалов.

- Очень хорошо, что банк принимает участие в этой работе, - одобрил президент.

- ВЭБ включился в работу по развитию городской экономики, - обратил внимание главы государства на еще одну проблему Шувалов. - Свыше ста миллионов человек проживает в нашей стране в городах, мы запускаем сейчас сразу несколько проектов - начинаем с сорока городов. Это будут сто самых крупных городов, помимо Москвы и Петербурга, они меньше всего требуют поддержки. Там, где нужно будет, мы также готовы участвовать в поддержке проектов в этих городах, но фокус не в столицах. Затем предложим партнёрство тем городам и тем командам регионов и муниципальным властям, которые хотят проводить такие проекты при нашей поддержке.

Среди запланированных проектов переработка твёрдых бытовых отходов, обеспечение чистой водой, современный публичный городской общественный транспорт, поддержка домов престарелых, организация досуга и проживания престарелых людей.

- Мы смотрим на возможности создания инфраструктуры для летнего отдыха детей вместе с муниципальными и региональными властями, - привел еще один пример глава ВЭБа. - То есть весь тот спектр, который позволяет город построить заново или создать новый облик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путина попросили удлинить инвестиции в Северный морской путь

Глава «Роснефти» Игорь Сечин пришел к президенту с докладом о работе компании за прошлый год, но разговор шел еще и об освоении Северного морского пути, и о развитии судоверфи "Звезда" во Владивостоке (подробности)