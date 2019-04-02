2019-04-02T15:02:32+03:00
Политика

Путину пообещали улучшить жизнь 100 городов России

Игорь Шувалов взялся за урбанистику
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments4
Игорь Шувалов доложил Владимиру Путину о наиболее перспективных проектах. Фото: Алексей Дружинин/ТАССИгорь Шувалов доложил Владимиру Путину о наиболее перспективных проектах. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Главой госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов доложил Владимиру Путину о наиболее перспективных проектах, среди которых и поддержка отечественных компаний с высокотехнологичны экспортом, и улучшение городской среды.

- Для нас особый проект – это поддержка «Звезды», судостроительного комплекса на Дальнем Востоке, - привел пример Шувалов.

- Что вы там делаете? - уточнил Путин, которому буквально накануне про "Звезду" рассказывал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

- Мы заказываем суда, поскольку у ВЭБ есть лизинговый инструментарий, работаем вместе с «Совкомфлотом», «Роснефтью» и «НОВАТЭКом»,и заказываем под их эксплуатацию для их нужд суда, - пояснил Шувалов.

- Очень хорошо, что банк принимает участие в этой работе, - одобрил президент.

- ВЭБ включился в работу по развитию городской экономики, - обратил внимание главы государства на еще одну проблему Шувалов. - Свыше ста миллионов человек проживает в нашей стране в городах, мы запускаем сейчас сразу несколько проектов - начинаем с сорока городов. Это будут сто самых крупных городов, помимо Москвы и Петербурга, они меньше всего требуют поддержки. Там, где нужно будет, мы также готовы участвовать в поддержке проектов в этих городах, но фокус не в столицах. Затем предложим партнёрство тем городам и тем командам регионов и муниципальным властям, которые хотят проводить такие проекты при нашей поддержке.

Среди запланированных проектов переработка твёрдых бытовых отходов, обеспечение чистой водой, современный публичный городской общественный транспорт, поддержка домов престарелых, организация досуга и проживания престарелых людей.

- Мы смотрим на возможности создания инфраструктуры для летнего отдыха детей вместе с муниципальными и региональными властями, - привел еще один пример глава ВЭБа. - То есть весь тот спектр, который позволяет город построить заново или создать новый облик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путина попросили удлинить инвестиции в Северный морской путь

Глава «Роснефти» Игорь Сечин пришел к президенту с докладом о работе компании за прошлый год, но разговор шел еще и об освоении Северного морского пути, и о развитии судоверфи "Звезда" во Владивостоке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
В. Р. Соловьев и Марк Твен, открытый экс-министр Абызов и укрупнение колхозов
Последняя неделя перед выборами президента Украины лишила душевного равновесия не только украинский политикум - это-то естественно, поливание друг друга дурнопахнущей органической материей есть непременный атрибут демократических выборов
Новости 24