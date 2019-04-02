Минфин придумал 6 новых налогов

Минфин разработал законопроект о включении еще 6 платежей в Налоговый кодекс. Это утилизационный, экологический и гостиничный (курортный) сборы, сборы с большегрузов (свыше 12 тонн) и с операторов связи, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Размеры отчислений для плательщиков не увеличатся, но есть принципиальная разница — за неуплату налогов (в отличие от просто сборов) наступает уголовная ответственность.

Минфин разъяснил, почему переводит сборы и платежи в ранг налогов — именно для усиления ответственности.

«Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате (платежей и сборов — Ред.) фактически отсутствуют», - говорится в пояснительной записке.

Особо жестко, судя по тексту, Минфин настроен к неплательщикам экологических сборов. «Установление экологического налога позволит повысить уровень платежной дисциплины за счет применения мер налоговой, административной и уголовной ответственности, механизма принудительного и бесспорного взыскания к лицам, не исполняющим обязанность по уплате экологических платежей», - говорится в записке.

Однако Минфин предлагает ввести 10-летний мораторий на уголовную ответственность за неуплату «новых» налогов, сообщили КП в пресс-службе ведомства.

«Для установление такого моратория необходимо внести поправки в Уголовный кодекс, а не в Налоговый кодекс, поэтому в опубликованном законопроекте это не отражено. Однако соответствующие поправки в Уголовный кодекс также прорабатываются», - говорится в ответе «Комсомолке».

Ранее ряд деловых объединений уже жаловались на финансовое ведомство президенту. «Внесение отдельных платежей в НК не только не решает задачу систематизации неналоговых сборов, но и увеличивает давление на бизнес», - говорится в совместном обращении Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России» и «Деловой России».

Минфин отмечает, что документ не окончательный. Он выставлен на сайте обсуждений законопроектов regulation.gov.ru, и любой желающий, зарегистрировавшись, может внести свою лепту в законотворчество.

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