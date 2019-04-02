Минфин предложил дополнить Налоговый кодекс новыми главами

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-02T07:52:33+03:00

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Министерство финансов России подготовило законопроект о включении пяти новых глав в Налоговый кодекс. Речь идет о так называемых квазиналоговых платежах - утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, экологическом налоге, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Соответствующий законопроект уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На данном этапе проводятся публичные обсуждения документа и антикоррупционная экспертиза. С помощью принятия данного проекта ведомство рассчитывает реализовать обещание о кодификации основных действующих неналоговых платежей, правда пока без изменений ставок и правил.

Сайт kp.ru писал о том, что впервые предложение о включении квазиналоговых платежей отдельной главой в Налоговый кодекс прозвучало еще в апреле прошлого года. Так, например, предлагалось заменить курортный сбор гостиничным. Ожидается, что это позволит создать дополнительные источники дохода для местных бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU