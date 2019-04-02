2019-04-02T15:50:35+03:00
Звезды

После развода Собчак вышла в свет в прозрачном платье

Телеведущая стала гостьей показа Беллы Потемкиной
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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После дефиле Ксения пообщалась с дизайнеромПосле дефиле Ксения пообщалась с дизайнеромФото: Личный архив
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Каждый год демонстрировать свою новую коллекцию дизайнер Белла Потемкина приглашает знаменитостей. То это была дочь Татьяны Навки Александра Жулина, то певица Дакота, то скандальная фотомодель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся. На сей раз Белла сделала ставку на звёздных гостей. Сидя на первом ряду со своим помощником, образы дефиле Потемкиной «Неон» оценила экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, за чьим разводом последние недели наблюдала вся страна.

Ксения Собчак выбрала черное платье из прозрачной ткани Фото: Личный архив

Ксения Собчак выбрала черное платье из прозрачной тканиФото: Личный архив

На теледиве было чёрное прозрачное платье из новой коллекции Беллы Потемкиной. Его Ксюша выбрала за несколько минут до показа. Несмотря на провокационный дизайн платья и прозрачную ткань, на стройной Собчак наряд смотрелся элегантно.

А красная помада добавила образу Ксении сексуальности.

Из всей коллекции Собчак больше всего понравилось это закрытое платье с воланами Фото: Личный Архив

Из всей коллекции Собчак больше всего понравилось это закрытое платье с воланамиФото: Личный Архив

Конечно же, журналистам было интересно послушать, какую оценку коллекции Беллы даст Собчак на правах трендсеттера последнего десятилетия. Судя по всему, наряды Потемкиной Ксюше показались достойными. После показа Собчак похвалила Беллу, сказав, что вещи из новой коллекции дизайнера ей симпатичны (особенно закрытое платье с рукавами-воланами -Ред.). Среди гостей показа в первом ряду были замечены: телеведущая и мать троих детей футболиста Аршавина Юлия Барановская, телеведущая и бывшая возлюбленная покойного политика Бориса Немцова Екатерина Одинцова, журналист Мария Лемешева, рэпер ST с женой Ассоль.

На подиуме же модели демонстрировали классические брючные костюмы с яркими принтами, юбки карандаш в неоновом цвете, многоярусные платья с контрастной отделкой.

На показ Белла пригласила своих подруг - телеведущую Екатерину Одинцову и бывшую гражданскую жену Аршавина Юлю Барановскую Фото: Личный Архив

На показ Белла пригласила своих подруг - телеведущую Екатерину Одинцову и бывшую гражданскую жену Аршавина Юлю БарановскуюФото: Личный Архив

- Главная мысль моей коллекции: это уклонение от стереотипов, что яркие кислотные цвета могут позволить только совсем юные особы, - сказала после дефиле Белла Потемкина. - Я даю свободу выбора, которая при правильном сочетании создаст стильный и элегантный образ для женщин любого возраста.

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В субботу вечером на НТВ покажут "Секрет на миллион" с Ксенией Собчак. Будет много откровений о жизни телеведущей. Но больше всего телезрителей интересует развод Ксении Собчак с отцом своего ребенка - в браке у телеведущей родился сын Платон, мальчику 2 года. В программе не будет откровений о новом романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым, а вот о причинах развода с мужем Ксения расскажет. Причем, Собчак отметила, что она человек верный и ей сложно встретить близкого человека (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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