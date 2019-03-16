2019-03-16T16:16:13+03:00
Звезды

Ксения Собчак: "Я все сделаю, чтобы сохранить хорошие отношения с Максимом!"

Телеведущая рассказала о причинах развода [видео]
Ирина ВИКТОРОВА
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Собчак сказала, что оба супруга виноваты когда рушится бракСобчак сказала, что оба супруга виноваты когда рушится бракФото: Борис КУДРЯВОВ
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В субботу вечером на НТВ покажут "Секрет на миллион" с Ксенией Собчак. Будет много откровений о жизни телеведущей. Но больше всего телезрителей интересует развод Ксении Собчак с отцом своего ребенка - в браке у телеведущей родился сын Платон, мальчику 2 года. В программе не будет откровений о новом романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым, а вот о причинах развода с мужем Ксения расскажет. Причем, Собчак отметила, что она человек верный и ей сложно встретить близкого человека.

На вопрос за что же она может разлюбить, Ксения ответила так: "Максим очень любит "Битлз", поэтому у нас дома висела (она и висит) картина, а на ней цитата Джона Леннона. По-русски она звучит так: "Любовь - это как растение, ты должен поливать его каждый день, чтобы оно цвело. Ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. И это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов, в бигудях пришла, огрызнулась... Это начинает накапливаться и съедать. Мне кажется, что ответственность обоих людей - суметь сохранять. Если ты почему-то не сумел это сохранить, надо быть достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви - пусть иной, пусть любви родственной..."

xenia_sobchakxenia_sobchak
Телеведущая рассказала о причинах развода
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Ксения заметила, что старается не разбивать мужские сердца и бережно к ним относится: "Важный показатель - как человек дальше сохраняет отношения. Я со всеми людьми, с кем у меня были важные отношения, сохраняю до сих пор дружеские отношения. Я считаю, что можно разлюбить... Крайне важно понимать, что любовь может пройти. Придется расставаться: надо уметь это делать мудро, правильно. Нужно не обращать внимания на злые языки, на злые сплетни - между вами должна существовать честность и откровенность".

На прямой вопрос ведущей Леры Кудрявцевой об отношениях Ксении с мужем: "Любовь прошла?" Собчак ответила о своих отношениях и порассуждала о том, как начинаются новые романы: "Нет. Любовь не проходит никогда. Такие сильные чувства они навсегда. Я считаю, что каждый человек имеет право бороться за свое счастье... Есть правила для меня. Нельзя рассматривать женихов своих подруг, нельзя это делать в компании с близкими людьми. Но если в принципе где-то есть мужчина с какой-то женщиной, которую ты не знаешь, и ты понимаешь что этот мужчина на самом деле твой, хочешь быть с ним - ты имеешь право бороться за это. Почему ты в этот момент должен думать о какой-то абстрактной женщине, которую ты не знаешь даже: она не твоя подруга, ты никого не предаешь... Сколько историй, когда люди живут, у них закончилась любовь и они встречают кого-то еще".

xenia_sobchakxenia_sobchak
Любовь - это как растение, ты должен поливать его каждый день, чтобы оно цвело
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Собчак сказала, что оба супруга виноваты когда рушится брак: "Мы с Максим давно приняли важные решения касательно нашей личной жизни, мы не живем вместе, но при этом он прекрасный папа, у нас замечательные отношения. Платона воспитываем вместе. Это вообще отличает людей от "колхозников", в плохом смысле этого слова. Нельзя из своей жизни устраивать коммунальную квартиру в самых худших ее проявлениях. Нормальные интеллигентные люди всегда найдут точки соприкосновения... Я все сделаю, чтобы сохранить хорошие отношения..."

Ксения сообщила, что у ее сына двойная фамилия, для Собчак это было важно, чтобы сохранить фамилию Собчак: "Я благодарна Максиму, что он разрешил дать сыну двойную фамилию. Это немножко длинно, и он нас проклянет, когда будет подписывать тетради. Но для меня это было важно, чтобы сохранилась фамилия".

Ксения не стала скрывать, что хотела бы еще одного ребенка. Собчак говорит, что ее отношения к детям после рождения сына изменилось: "Сейчас, когда кричит ребенок в самолете, то первая мысль: "А что у него, может животик болит? Наверное, колики, фенхель надо дать..."

Смотрите "Секрет на миллион" на НТВ 16 марта в 17.00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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