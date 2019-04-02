Звонок в военную академию в Петербурге, где прогремел взрыв: «Боеприпас могли принести гастарбайтеры»
Во вторник, примерно в 13-30 в одном из учебных корпусов военной академии им. А.Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв. Корреспонденту «КП» удалось поговорить по телефону с одним из преподавателей военного вуза.
Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.
- Что взорвалось?
- Сотрудники ФСБ и СК говорят, что это было «безоболочной взрывное устройство»... Хотя поначалу шли разговоры про мину или даже танковый снаряд. Но об этом лучше судить спецам... Взрыв был нехилый... Снес лестничный пролет и несколько десятков курсантов не смогли поэтому эквакуироваться из здания.
Взрыв был нехилый... Снес лестничный пролетФото: Артем КИЛЬКИН
- Как боеприпас мог оказаться на территории режимной части?
- Это вопрос к следователям. Я могу лишь высказать свое предположение.
- И какое?
- Скажем, боеприпас могли пронести на территорию академии посторонние... Допустим, так называемые «гастарбайтеры»... Работают дворниками, уборщиками... Они у нас есть.
- Следовательно, это был теракт?
- Похоже, что да.
В одном из учебных корпусов военной академии им. А.Ф. Можайского в Петербурге произошел взрывФото: Артем КИЛЬКИН
- Сколько людей пострадало?
- По моим данным, четверо преподавателей и курсовых офицеров. Все они уже давно в госпитале. Один тяжелый, трое легко ранены... Может, еще кого поцарапало, не знаю... Слава Богу, погибших нет...
- А какие версии высказывают ваши сослуживцы?
- Есть одна, весьма любопытная. Именно сегодня в горсуде рассматривается дело о теракте в петербургском метро. Помните? Там на скамье подсудимых – аж 11 обвиняемых. Кстати, как сейчас выясняется, заседание началось незадолго до взрыва. Как тут не подумаешь, что эти два события связаны? Своего рода «месседж», что ли? Или месть...
Сотрудники ФСБ и СК говорят, что это было «безоболочной взрывное устройство»Фото: Артем КИЛЬКИН
- А что там за разговоры, что прогремел и второй взрыв - в Пушкине, в колледже?
- Там совсем другое. Там был взрыв небольшой мощности. Он прогремел то ли в лаборатории, то ли на кухне. Возможно, бытовой газ...
Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН
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