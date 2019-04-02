Звонок в военную академию в Петербурге, где прогремел взрыв: «Боеприпас могли принести гастарбайтеры»

Во вторник, примерно в 13-30 в одном из учебных корпусов военной академии им. А.Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв. Корреспонденту «КП» удалось поговорить по телефону с одним из преподавателей военного вуза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700787" frameborder="0"></iframe> Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.

- Что взорвалось?

- Сотрудники ФСБ и СК говорят, что это было «безоболочной взрывное устройство»... Хотя поначалу шли разговоры про мину или даже танковый снаряд. Но об этом лучше судить спецам... Взрыв был нехилый... Снес лестничный пролет и несколько десятков курсантов не смогли поэтому эквакуироваться из здания.

Взрыв был нехилый... Снес лестничный пролетФото: Артем КИЛЬКИН

- Как боеприпас мог оказаться на территории режимной части?

- Это вопрос к следователям. Я могу лишь высказать свое предположение.

- И какое?

- Скажем, боеприпас могли пронести на территорию академии посторонние... Допустим, так называемые «гастарбайтеры»... Работают дворниками, уборщиками... Они у нас есть.

- Следовательно, это был теракт?

- Похоже, что да.

В одном из учебных корпусов военной академии им. А.Ф. Можайского в Петербурге произошел взрывФото: Артем КИЛЬКИН

- Сколько людей пострадало?

- По моим данным, четверо преподавателей и курсовых офицеров. Все они уже давно в госпитале. Один тяжелый, трое легко ранены... Может, еще кого поцарапало, не знаю... Слава Богу, погибших нет...

- А какие версии высказывают ваши сослуживцы?

- Есть одна, весьма любопытная. Именно сегодня в горсуде рассматривается дело о теракте в петербургском метро. Помните? Там на скамье подсудимых – аж 11 обвиняемых. Кстати, как сейчас выясняется, заседание началось незадолго до взрыва. Как тут не подумаешь, что эти два события связаны? Своего рода «месседж», что ли? Или месть...

Сотрудники ФСБ и СК говорят, что это было «безоболочной взрывное устройство»Фото: Артем КИЛЬКИН

- А что там за разговоры, что прогремел и второй взрыв - в Пушкине, в колледже?

- Там совсем другое. Там был взрыв небольшой мощности. Он прогремел то ли в лаборатории, то ли на кухне. Возможно, бытовой газ...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700790" frameborder="0"></iframe> Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Взрыв произошел в отделе кадров»: Сотрудники Военно-космической академии им. Можайского рассказали о ЧП

В учебном здании в Петербурге разорвалась мина мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте (подробности)