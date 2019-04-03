Взяв кредит, люди быстро попадают в «ловушку бедности», забивают на здоровье и глупеют

Мало найдется людей, которые чувствуют себя комфортно зная, что на них висит долг, однако, нервничают, стараются отдать побыстрее, однако,как выяснили сотрудники Исследовательского центра социального обеспечения при Национальном университете Сингапура ощущение того, что ты кому-то должен очень сильно бьет по психике и существенно снижает когнитивные способности человека. Отчего люди еще не могут посмотреть на жизненные ситуации со стороны, просчитать правильные жизненные стратегии, строить жизнь исходя из долгосрочных перспектив. Взяв кредит, человек буквально за 2-3 месяца попадают в «ловушку бедности», из которой потом очень тяжело выбраться. Молниеносно люди забивают на здоровье, оттягивая как можно дольше поход к врачу и выбирая самые дешевые продукты.

В доказательство сингапурские ученые провели исследования, в результате которого опросили 200 человек с низким уровнем доходов до и спустя три месяца после того, как тем списали задолженность в размере пяти тысяч сингапурских долларов. Это равнялось примерно среднему трехмесячному доходу участников эксперимента. Но тут надо отметить, что несмотря на то, что списали у людей равный счет долга, изначально размер задолженности у всех был разный, поэтому после получения гранта у кого-то финансовая ситуация оказалась получше, а у кого-то похуже. Кроме того, у кого-то был ипотечный долг, потребительский или долг на обучение. Ученые замерили основные показатели здоровья (анализ крови, давление, индекс массы тела и т.д) и выяснили, что у тех, кто брал кредит на обучение не то, быстрее стабилизировалась давление, но и уровень потребностей после погашения кредита вырастал в разы. Они уже выбирали между 2-3 перспективными работами и готовы были платить за дополнительное образование. Чуть дольше «приходили в себя» те, кто брал потребительский займ, и дольше всего «оправлялись» ипотечники. Ученые провели замер еще через полгода и только тогда, у жилищных должников повышались интеллектуальные способности в тестах и нормализовалась здоровье.

Плюс, после облегчения долгового бремени средний уровень ошибок, сделанных участниками в тестах на интеллект, снизился с 17% до 4%. Кроме того, люди начали реже ошибаться в своих финансовых решениях, меньше ценить сиюминутную выгоду, отдавая предпочтение долгосрочным целям — в этом случае уровень ошибок в среднем упал с 44% до 33%. И еще у них резко снизилась потребность в мелком импульсивном шопоголизме – это когда хочется купить хоть что-то дешевое, чтобы себя порадовать. Плюс, после того, как люди закрывали свои кредиты резкл улучшилось и психическое состояние участников — если до списания долгов средний уровень тревожности людей составлял 78%, то после облегчения долгового бремени он упал до 53%.

Сингапурские ученые уверены, их исследование опровергает установку, что бедные находятся в долгах из-за своей лени или несобранности. Все дело в изменении механизма работы мозга.

«Наше исследование показывает, что, поскольку долги нарушают нормальную работу психики и процесс принятия решений, даже очень мотивированным и талантливым людям невероятно трудно вырваться из лап бедности, — объяснил один из авторов, Он Киян (Ong Qiyan), комментарий которого приводит The Daily Mail. — Для того, чтобы сделать это, нужно обладать или супер-способностями, или супер-везением. Быть бедным очень трудно, труднее, чем мы думаем».