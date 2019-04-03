«Мое солнце»: Собчак взяла интервью у Богомолова для своего ютуб-канала

Ксения Собчак в Инстаграме рассказала о новом интервью, которое она взяла для своего ютуб-канала «Осторожно, Собчак». Телеведущая опубликовала в Сториз интригующий видеоролик, проанонсировав будущую программу. Видео Ксения сняла, когда ехала в автомобиле. Уютно расположившись на заднем сиденье машины, Собчак объявила, что герой ее интервью сидит рядом с ней.

- Дорогие друзья, на улице солнце, и в машине рядом со мной тоже солнце. Не буду показывать кто это, чью руку я держу в своей, - с этими словами Собчак положила свою ладонь на руку сидящего рядом мужчины и очень нежно погладила его запястье своими наманикюренными пальчиками.

- Но поверьте мне, на следующей неделе на моем канале это будет очень крутое интервью, - пообещала телеведущая.

Собчак проанонсировала новый выпуск шоу, назвав своего собеседника "солнцем" и погладив его по руке. Подписчики подозревают, что рядом с телеведущей - режиссер Константин Богомолов. Фото: Инстаграм.

Подписчики Инстаграма Ксении тут же предположили, что сидящий рядом с ней мужчина — это ее новый избранник Константин Богомолов. Ну чью еще руку Ксения может гладить так интимно? К тому же телеведущая сказала о своем спутнике: «В машине рядом со мной тоже солнце», тем самым намекнув на новую постановку Богомолова «Преступление и наказание». Премьера спектакля по Достоевскому прошла на днях в Санкт-Петербурге, и Собчак специально ездила в город на Неве, чтобы поддержать любовника в этот волнительный для него, как для режиссера, момент. После премьеры исполнительница главной роли Алена Кучкова опубликовала в Инстаграме фото Богомолова, сопроводив его известной фразой из «Преступления и наказания»:

- Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем, - процитировала она одного из персонажей Достоевского.

После премьеры исполнительница главной роли Алена Кучкова опубликовала в Инстаграме фото Богомолова, сопроводив его цитатой из «Преступления и наказания».

Скорее всего, в интервью Собчак расспросила Богомолова о его новых проектах — спектакле «Преступление и наказание» и сериале «Содержанки». Но, возможно, поговорят они и о личном. К слову, в «Содержанках» Богомолов снял в главной роли бывшую жену, актрису Дарью Мороз, так что, возможно, Ксении придется обсуждать и свою соперницу.

В пользу того, что Собчак и Богомолов вскоре появятся в одной программе, говорит и тот факт, что режиссер на днях впервые опубликовал фото Ксении на своей странице в Инстаграме. Константин перестал скрывать чувства и рассказал подписчикам, как ловко разыграла его возлюбленная первого апреля.

- На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался, — подписал снимок режиссер.

konbog75 На фото - опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, ацки разыгравший меня вчера. Пол дня я бесился и возмущался, потом пол ночи ржал и восхищался.

Напомним, что Ксения и ее мужчины рассказывают о свои чувствах в соцсетях только тогда, когда у них намечается какой-то важный телепроект. Например, что они больше не вместе, Собчак и ее муж Максим Виторган сообщили в Инстаграме за пару дней до того, как Ксения пришла на эфир программы «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой Собчак рассказала, почему разлюбила мужа, и что стало причиной их развода.