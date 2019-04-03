2019-04-03T17:39:46+03:00
Звезды

«Мое солнце»: Собчак взяла интервью у Богомолова для своего ютуб-канала

Телеведущая заинтриговала поклонников игривым анонсом
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Ксения Собчак и Константин Богомолов, больше не скрываясь, выходят вместе в свет.Ксения Собчак и Константин Богомолов, больше не скрываясь, выходят вместе в свет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ксения Собчак в Инстаграме рассказала о новом интервью, которое она взяла для своего ютуб-канала «Осторожно, Собчак». Телеведущая опубликовала в Сториз интригующий видеоролик, проанонсировав будущую программу. Видео Ксения сняла, когда ехала в автомобиле. Уютно расположившись на заднем сиденье машины, Собчак объявила, что герой ее интервью сидит рядом с ней.

- Дорогие друзья, на улице солнце, и в машине рядом со мной тоже солнце. Не буду показывать кто это, чью руку я держу в своей, - с этими словами Собчак положила свою ладонь на руку сидящего рядом мужчины и очень нежно погладила его запястье своими наманикюренными пальчиками.

- Но поверьте мне, на следующей неделе на моем канале это будет очень крутое интервью, - пообещала телеведущая.

Собчак проанонсировала новый выпуск шоу, назвав своего собеседника "солнцем" и погладив его по руке. Подписчики подозревают, что рядом с телеведущей - режиссер Константин Богомолов. Фото: Инстаграм.

Собчак проанонсировала новый выпуск шоу, назвав своего собеседника "солнцем" и погладив его по руке. Подписчики подозревают, что рядом с телеведущей - режиссер Константин Богомолов. Фото: Инстаграм.

Подписчики Инстаграма Ксении тут же предположили, что сидящий рядом с ней мужчина — это ее новый избранник Константин Богомолов. Ну чью еще руку Ксения может гладить так интимно? К тому же телеведущая сказала о своем спутнике: «В машине рядом со мной тоже солнце», тем самым намекнув на новую постановку Богомолова «Преступление и наказание». Премьера спектакля по Достоевскому прошла на днях в Санкт-Петербурге, и Собчак специально ездила в город на Неве, чтобы поддержать любовника в этот волнительный для него, как для режиссера, момент. После премьеры исполнительница главной роли Алена Кучкова опубликовала в Инстаграме фото Богомолова, сопроводив его известной фразой из «Преступления и наказания»:

- Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем, - процитировала она одного из персонажей Достоевского.

После премьеры исполнительница главной роли Алена Кучкова опубликовала в Инстаграме фото Богомолова, сопроводив его цитатой из «Преступления и наказания».

После премьеры исполнительница главной роли Алена Кучкова опубликовала в Инстаграме фото Богомолова, сопроводив его цитатой из «Преступления и наказания».

Скорее всего, в интервью Собчак расспросила Богомолова о его новых проектах — спектакле «Преступление и наказание» и сериале «Содержанки». Но, возможно, поговорят они и о личном. К слову, в «Содержанках» Богомолов снял в главной роли бывшую жену, актрису Дарью Мороз, так что, возможно, Ксении придется обсуждать и свою соперницу.

В пользу того, что Собчак и Богомолов вскоре появятся в одной программе, говорит и тот факт, что режиссер на днях впервые опубликовал фото Ксении на своей странице в Инстаграме. Константин перестал скрывать чувства и рассказал подписчикам, как ловко разыграла его возлюбленная первого апреля.

- На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался, — подписал снимок режиссер.

konbog75konbog75
На фото - опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, ацки разыгравший меня вчера. Пол дня я бесился и возмущался, потом пол ночи ржал и восхищался.
2105 отметок «Нравится»96 комментариевInstagram

Напомним, что Ксения и ее мужчины рассказывают о свои чувствах в соцсетях только тогда, когда у них намечается какой-то важный телепроект. Например, что они больше не вместе, Собчак и ее муж Максим Виторган сообщили в Инстаграме за пару дней до того, как Ксения пришла на эфир программы «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой Собчак рассказала, почему разлюбила мужа, и что стало причиной их развода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Ученые: работа в ночную смену приводит к нарушению метаболизма
Прокурор по делу футболистов Кокорина и Мамаева находится под государственной защитой
В Росавиации предложили возобновить авиасообщение между Россией и Украиной
Лавров: Россия не пытается лишить Белоруссию независимости
Стала известна дата прощания с советским актером Алексеем Булдаковым
Лавров: Мирный договор с Японией должен затрагивать не только вопрос установления границы
Евросоюз откажется от предоставления коротких отсрочек по Brexit, если сделку не одобрят к 12 апреля
Путин выразил уверенность в том, что визит Токаева укрепит отношения Москвы и Нур-Султана
Путин примет участие в открытии всероссийской акции "Вахта памяти-2019"
"Политический демарш". Депутат Госдумы прокомментировал запрет Украины на авиаперелеты в РФ
Президент Анголы Жоау Лоуренсу вручит российскому главе Владимиру Путину орден
Эксперт усомнился в корректности рейтинга безопасности регионов
Путин заявил о поддержке иностранных инвесторов
Для изготовления корпуса кораблей предлагают применять частицы алмазов
"Замечательный артист": Михаил Пореченков прокомментировал смерть Алексея Булдакова
На майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя
"С юмором человек был всегда": актер Вилле Хаапасало об Алексее Булдакове
В Китае мужчина крутил роман сразу с 19 женщинами и жил за их счет
Правительство Украины разрешило снизить цены на газ для населения
Опубликован список лучших авиакомпаний в мире
Причина смерти Алексея Булдакова: у актера оторвался тромб
Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes на «Аурусе»
Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
В Подмосковье состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета
Со дна озера Титикака подняли уникальные артефакты древней культуры Тиуанако