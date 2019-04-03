Минфин повышает минимальную цену на шампанское

Самое дешевое шампанское должно подорожать сразу на 21% - с 164 до 207 рублей. Приказ Министерства финансов о повышении начальной стоимости появился на официальном портале правовых актов.

Минимальная цена игристых вин не менялась с 2016 года, когда ее и ввели. С тех пор многое подорожало: бензин, электричество, НДС на 2% поднялся...

По имеющейся информации, стоимость шампанского может увеличиться уже в начале мая.

«Повышение минимальных цен на шампанское создаст конкурентную среду на рынке, вытеснит контрафактную продукцию и увеличит поступления в бюджет», - говорится в пояснительной записке Минфина.

- Производители уже год просят повысить минимальную стоимость, - рассказал «КП» руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - 207 рублей - нормальная цена для продукта, сделанного по технологии. Но, к сожалению, минималка не будет действовать на газированные винные напитки, где на виноград приходится только половина объема, остальное же - алкоголь и вода. Винные напитки не первый год теснят настоящее шампанское из-за своей цены: бутылка может стоить и 120, и 100 рублей.

Никаких новых требований к качеству шампанского не предъявляется. Самые дешевые сорта подорожают - и все. Впрочем, на большую часть рынка новая цена не повлияет: хорошее игристое вино все равно стоит больше минималки.

Почему дешевле нельзя

Первую минимальную цену на алкоголь установили еще девять лет назад. В 2010 году Минфин решил, что пол-литра водки не может стоить дешевле 89 руб. С тех пор начальную стоимость спиртного поднимали не раз, а к водке присоединились коньяк, бренди и шампанское.

Последний раз власти поднимали минималку 1 января 2019 года (какая она сейчас - см. «Конкретно»).

Власти утверждают, что все это делается для борьбы с контрафактом. Начальная цена, установленная законом, фактически равняется себестоимости заводского спиртного плюс все налоги и акцизы. Если условная паленка и качественная водка в магазине стоят одинаково, какой смысл покупать плохой продукт?

- Совсем от контрафакта избавиться не получилось, - рассказал Дробиз. - Все равно остались нелегальные киоски, где можно купить спиртное по 100 рублей. Но это криминальная торговля для маргинальных слоев населения, нормальные люди вряд ли станут брать выпивку в подпольных точках. В обычных же магазинах контрафакта практически не осталось, это большая победа властей.

Сколько стоит пол-литра крепкого.

У министерств единства нет

Интересно, что на уровне правительства споры о пользе минимальных цен продолжаются. Например, Минэкономразвития несколько раз предлагало снизить стоимость спиртного и акцизов.

- Проблема в том, что качественное спиртное для россиян обходится довольно дорого. Если пересчитать зарплаты и стоимость алкоголя, то для жителей Европы спиртное стоит в несколько раз дешевле. Снизив цены, мы сделаем контрафакт менее привлекательным. Кроме этого, вырастут доходы и конкуренция у ретейлеров, что поможет развитию экономики, - рассказал «КП» источник в Минэкономразвития.

С такой позицией не согласны Минфин и Минздрав. Министерство финансов резонно замечает: консолидированный бюджет страны получает около 1 трлн руб. в год с различных спиртных акцизов и налогов. Если снизить стоимость алкоголя, откуда тогда взять деньги? Ведь многочисленные госпрограммы и нацпроекты стоят недешево.

А Министерство здравоохранения поддерживает все меры, делающие алкоголь менее доступным. Ведомство несколько раз предлагало увеличить минималку водки до 300 руб. за пол-литра. Это в полтора раза больше, чем сейчас.

- Данные Всемирной организации здравоохранения говорят, что повышение цен и акцизов на спиртное сокращает его потребление людьми, - пояснили в пресс-службе Минздрава.

В последние 10 лет количество смертельных отравлений алкоголем в России сократилось наполовину. Отчасти этого получилось добиться из-за введения минимальных цен.

ПРОГНОЗ

Дальше пиво и вино...

В России еще нет минимальных цен на пиво и вино. Минздрав давно хочет, чтобы это упущение было исправлено. Эксперты с позицией ведомства согласны.

- С полок уйдет пиво с заведомо заниженной стоимостью, - заявила президент Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова. - Я видела информацию, что в одной из крупных розничных сетей пиво продавалось по 9 рублей за бутылку, притом что акциз стоит 21 рубль плюс НДС. Пиво продавали дешевле ставки акциза! Вряд ли там был хороший товар.

Конкретные предложения по минималке для пива уже есть. В начале марта Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции направил в Минфин предложение, что 0,5 литра пива не должно стоить дешевле 35 руб.

- Сейчас преждевременно начинать обсуждать уровень минимальной розничной цены, без проведения детальных расчетов минимальную цену вводить нельзя, - ответил на предложение промышленников руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Такая же ситуация с вином. Правительство и промышленники за минимальную цену, но вот какой она должна быть, договориться пока не получилось. Оценки разных компаний сильно различаются.

По мнению главы Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, минимальная цена на вино должна быть на 10 - 15% ниже, чем на шампанское. Но пока это лишь экспертное мнение, не имеющее официальной поддержки властей.

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