2019-04-02T17:53:50+03:00
Дом. Семья

«Самую красивую страну» продлили

Теперь работы на V фотографический конкурс Русского географического общества будут принимать до 14 апреля включительно
Евгений САЗОНОВ
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«Мань-пупу-нёр», Сергей Макурин, финалист 2017 года.«Мань-пупу-нёр», Сергей Макурин, финалист 2017 года.
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Совсем скоро завершится прием снимков на юбилейный, пятый фотографический конкурс РГО «Самая красивая страна». Точнее, он уже должен был завершиться 31 марта. Но, как говорили в старину, «идя навстречу горячим просьбам трудящихся...», конкурс продлили. И теперь снимки можно присылать вплоть до 14 апреля. Точнее - загрузить на сайт photo.rgo.ru.

Каждый участник может предоставить до 25 фотографий. Ограничений по месту жительства нет. Главное условие - фотографии должны быть сделаны только на территории России. И показывать, как она прекрасна.

«Красавицы Ёрдынских игр», Сергей Волков, финалист 2016 года.

«Красавицы Ёрдынских игр», Сергей Волков, финалист 2016 года.

Работы будут оцениваться в 12 номинациях, среди которых появилась новая - «Снято на смартфон».

Побороться за победу в конкурсе смогут и фотографы от 5 до 16 лет. Для них запущено отдельное соревнование «Самая красивая страна глазами детей».

В состав жюри юбилейного фотоконкурса вошли президент РГО Сергей Шойгу, режиссер и сценарист Андрей Кончаловский, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, известные фотографы Сергей Горшков, Андрей Шпатак, Даниил Коржонов и Иван Куринной. Председателем жюри стал бывший руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер.

Победители фотоконкурса в каждой взрослой номинации получат премию в четверть миллиона рублей.

Уже прислано 250 тысяч фото, но кто знает - может быть, именно ваше ярче всех покажет, почему Россия - самая красивая страна.

«Мамка! Ну что же ты такая упертая?», Сергей Иванов, финалист 2015 года.

«Мамка! Ну что же ты такая упертая?», Сергей Иванов, финалист 2015 года.

Фото победителей прошлых лет.

НОМИНАЦИИ ВЗРОСЛОГО КОНКУРСА

1. Пейзаж

2. От заката до рассвета

3. Дикие животные

4. Птицы

5. Макромир

6. Подводный мир

7. Эти забавные животные

8. Искусство дикой природы

9. Россия с высоты птичьего полета

10. Многоликая Россия

11. Архитектура

12. Снято на смартфон

НОМИНАЦИИ ДЕТСКОГО КОНКУРСА

1. Пейзаж

2. Мир зверей

3. Мир птиц

4. Мир людей

5. Макромир

«КП» выпустила собрание сочинений Василия Пескова. Трогательные очерки о природе и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП».

Собрание сочинений Василия Пескова

Собрание сочинений Василия Пескова

12+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.

ИСТОЧНИК KP.RU

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