2019-04-03T12:52:24+03:00
Умные вещи

Названы самые популярные профессиональные праздники в России

В топ-3 вошли День автомобилиста, День учителя и День медработника
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День учителя входит в топ самых популярных профессиональных праздниковДень учителя входит в топ самых популярных профессиональных праздниковФото: Евгения ГУСЕВА
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Социальная сеть Одноклассники выяснила, какие профессиональные праздники наиболее популярны у российских пользователей. Пользователи ОК активно отмечают в своих профилях те даты, которые они считают наиболее важными: как общенациональные большие праздники, так и личные. Благодаря этому в соцсети появляется больше поводов для обмена эмоциями, и пользователи чаще получают поздравления от друзей и близких. Среди личных праздников наиболее популярны те, которые связаны с определенными профессиями.

С помощью собственных инструментов аналитики ОК проанализировали открытые данные пользователей об указанных личных праздниках и выяснили, какие профессиональные даты они считают самыми важными. В аналитику не были включены профессиональные военные праздники, поскольку часто их празднуют не только непосредственно представители военных профессий, но и другие пользователи по всей России.

В целом топ самых популярных профессиональных праздников у российских пользователей составили День автомобилиста, День учителя, День медицинского работника, День строителя и День работников торговли. В то же время в каждом регионе России есть свои популярные профессиональные праздники, которые отражают распространенность тех или иных профессий.

Например, в Москве и Московской области активнее, чем в остальной России, отмечают День космонавтики, а в Челябинске широко празднуют День металлурга. Екатеринбург активнее всего отмечает День работника торговли и День железнодорожника. А жители Казани в числе самых популярных праздников выделяют День медицинского работника и День медицинских сестер.

Профессиональные праздники становятся важным поводом, чтобы поздравить друзей и близких, обменяться с ними эмоциями и подарить подарок. Так, только за последний год на топ-10 профессиональных праздников пользователи ОК отправили друг другу порядка 70 миллионов подарков. Интересно, что медицинские работники в свой профессиональный праздник получали больше подарков, чем учителя.

Названы самые популярные профессиональные праздники в России Фото: Одноклассники

Названы самые популярные профессиональные праздники в РоссииФото: Одноклассники

ИСТОЧНИК KP.RU

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