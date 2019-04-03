2019-04-03T14:05:15+03:00
Общество

Вам и не СНИЛС: в прошлое ушел один из главных документов гражданина РФ

Бумажные карты пенсионного страхования выдавать больше не будут
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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В России отменили бумажный СНИЛС. Фото: Артем Геодакян/ТАССВ России отменили бумажный СНИЛС. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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С 1 апреля Пенсионный фонд перестал выдавать привычные многим зеленые пластиковые карточки с указанием СНИЛС. Теперь номер существует только в электронном виде. Посмотреть его можно на портале Госуслуг или на сайте ПФР. Ранее выданные "снилсы" сдавать не надо, они действуют по-прежнему.

СНИЛС нужен для первичного прикрепления к поликлинике, когда ребенка отдают в детсад или школу. Но теперь молодым родителям придется запоминать или на бумажке записывать страховой номер и передавать его по требованию.

Эксперты говорят, что в России слишком много идентификаторов личности: паспорт, СНИЛС, ИНН. Все это можно объединить во что-то одно.

- Пока прогресс тормозит неравенство регионов, - рассказал «КП» советник президента Герман Клименко. - В Москве цифровые услуги развиты очень хорошо. В южных регионах гораздо хуже. Но мы же не можем принимать законы только для столицы. Если какой-то документ действует по всей стране, то правила использования должны быть едины. В будущем останется единое удостоверение личности. Но сначала надо для него подготовить технологическую базу по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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