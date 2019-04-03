Пилоты разбившегося в Эфиопии «Боинга» пытались вручную вывести самолет из пике

В Германии продолжается расследование крушения «Боинга» 737 МАХ 8, разбившегося 10 марта в Эфиопии. Новые данные, полученные при расшифровке «черных ящиков», поставили под сомнение заявление авиаконцерна «Боинг» и Федерального управления гражданской авиации США. Американцы настаивали - если пилоты будут следовать инструкциям разработчика, то смогут избежать аварии.

Но оказалось, что пилоты авиакомпании Ethiopian Airlines действовали строго по инструкции, пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близкие к расследованию.

Когда во время полета летчики заметили, что нос самолета сваливается вниз, они отключили питание электродвигателей, связанных с автоматизированной системой MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая отвечает за тангаж - подъем или опущение носа самолета. После этого летчики попытались вручную управлять лайнером при помощи штурвала. Но затем почему-то вновь включили электродвигатели, которые самостоятельно запускают систему MCAS. И самолет ушел в пике. Однако с информацией Wall Street Journal не согласен заслуженный пилот России Виктор Саженин, который советует дождаться официального отчета комиссии, занимающейся расследованием.

- Пилоты пытались вручную управлять стабилизатором. Но система устроена таким образом, что после снятия пальца со штурвала она опять включается. И, судя по всему, в их случае автоматика вновь увела судно в пике. Даже обученный пилот ничего не сможет с этим поделать. Кроме того, у «Боинга» при взлете была значительно превышена скорость - 643 км/ч вместо стандартной 370-463 км/ч. Экипаж получал неправильную информацию от датчиков скорости, - поясняет Саженин. - Самая кошмарная недоработка корпорации «Боинг» - она не объяснила эксплуатантам алгоритм работы системы MCAS. И возникает вопрос к властям США, как они могли выдать сертификат на этот тип самолета без должных испытаний?

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