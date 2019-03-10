В Эфиопии разбился самолет со 149 пассажирами

В воскресенье, 10 марта, в Эфиопии потерпел крушение самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. По предварительным данным, на борту воздушного судна в момент ЧП находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Как стало известно, Boeing 737 MAX 8, направлявшийся в Найроби (Кения), пропал с экранов радаров спустя шесть минут после взлета из аэропорта эфиопской столицы Аддис-Абебы. Как отмечает агентство Reuters, это было совсем новое воздушное судно, которое авиакомпания получила всего несколько месяцев назад.

Борт пропал с радаров спустя 6 минут после вылета из Аддис Абебы Фото: скрин с сайта Flightradar24

Информацию об авиакатастрофе уже подтвердил премьер-министр страны Абий Ахмед Али. При этом он выразил соболезнования всем тем, чьи близкие были на борту разбившегося Boeing. «Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких на Boeing 737 Ethiopian Airlines», - написал политик в своем Twitter.

Соболезнования семьям пассажиров и экипажа выразил премьер-министр страны Абий Ахмед АлиФото: twitter.com

Стоит отметить, что, по данным посольства РФ в Кении, информации о россиянах на борту потерпевшего крушение самолета пока нет.