Источник: пилоты рухнувшего в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 действовали по инструкции

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-03T10:52:29+03:00

Экипаж отключил систему стабилизации, но самолет выровнять все равно не удалось

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По одной из версий причиной крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии стала неисправность системы стабилизации. Производитель уверял, что если бы пилоты отключили систему, то воздушное судно удалось бы выровнять. Но, как отмечает источник The Wall Street Journal, командир судна так и сделал.

Когда самолет потерял управляемость, пилоты отключили систему стабилизации, но борт не стал выравниваться. После этого система была включена снова. Это указывает на то, что после возникновения нештатной ситуации пилоты действовали строго по инструкции.

Система стабилизации (Maneuvering Characteristics Augmentation System) должна выравнивать носовую часть самолета сразу после взлета, но иногда она не наоборот опускает ее вниз. Не исключено, что в данной авиакатастрофе стабилизатор сработал в обратном направлении, сообщает телеканал «360».

Сразу после случившегося от данных самолетов отказался ряд авиаперевозчиков по всему миру, в том числе UTair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7. Убытки Boeing оцениваются в десятки миллиардов долларов.

В связи с крушением самолета, американская компания Boeing уже отменила презентацию своего нового самолета Boeing-777X, запланированную на 13 марта. В корпорации заявили, что в настоящее время их основная задача – «поддержать клиентов».

Борт, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби потерпел крушение 10 марта 2019 года. Лайнер Boeing 737 MAX 8 рухнул около города Бишофту в 62 километрах к юго-востоку от столицы Эфиопии практически сразу после взлета. Все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU