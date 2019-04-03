Как зовут тех водителей, которые чаще других попадают в аварии?

Сегодня мы готовы привести эту уникальную статистику.

Имя, данное человеку, влияет на его психологический склад, подсознание и определяет ведущие черты характера. Такого мнения придерживались крупнейшие мыслители самых разных эпох и философий. Так, Пифагор полагал, что наименование хранит в себе сокровенную формулу любой вещи. А уж человеческое имя - в особенности.

А Заратустра считал, что имя — ключ, открывающий дверь к сокровенному знанию о человеке.

Психолог Карл Густав Юнг также разделял эту точку зрения, говоря, что в имени заложены многие скрытые смыслы.

Популярная страховая компания задалась вопросом: а может ли имя так или иначе коррелировать со статистикой попавших в дорожные аварии, и провела интересное исследование.

Проанализировав статистику по автокаско за прошлый 2018 год, аналитики "Согласия" пришли к выводу, что взаимосвязь, безусловно, имеется.

Более того, они готовы представить рэнкинг самых "аварийных" водителей-мужчин и женщин России.

Так, в "аварийном" рэнкинге по России среди мужчин лидируют Никиты (частота 51,4%), Альберты (48,7%) и Тимуры (47,7%), а среди женщин – Полины (61%), Вероники (60,2%) и Алины (55%). Замыкают мужскую «аварийную» десятку (в порядке убывания) Русланы, Антоны, Валентины, Борисы, Григории, Артуры и Эдуарды; а женскую - Валерии, Алены, Евгении, Яны, Эльвиры, Марии и Веры.

Назвав имена нарушителей ПДД, было бы несправедливо умолчать о тех, кто водит аккуратно, и благодаря кому на дорогах преобладает все-таки относительный порядок.

Из мужчин увереннее и вежливее всех за рулем себя ведут Анатолии (29,6%), Леониды (31,9%) и Викторы (32%), а из женщин - Кристины (33,5%), Антонины (36%) и Лилии (36,4%). Добропорядочны на дорогах водители по имени Геннадий, Евгений, Валерий, Владимир, Александр, Артем и Иван и автоледи, которых зовут Надежда, Олеся, Александра, Людмила, Маргарита, Лариса и Елизавета.

Равнение на них.

Интересно, что в столице наблюдается примерно такая же картина. Частично имена в рэнкингах законопослушных водителей и отъявленных нарушителей совпадают: например, Алины, Евгении и Яны числятся в "аварийщицах" и по стране и по стольному городу; так же, как и Никиты, Валентины, Эдуарды и Борисы. "Безаварийными" в Белокаменной признаны еще и Вадимы с Василиями. Список примерных женщин за рулем в Москве значительно короче, чем в регионах, но он полностью совпадает с показателями по стране.

Смартфон в дороге теперь приветствуется.

Но на тот случай, если все-таки вы попали в дорожно-транспортное происшествие, страховая компания напоминает, что отныне хорошим помощником в этот момент может стать мобильное приложение «Согласие страхование». Пострадавшему в ДТП теперь не нужно звонить в компанию для оформления заявления об аварии, не нужно приезжать в офис за направлением на ремонт – он может сразу отправиться на СТОА, взяв с собой оригиналы необходимых документов. Полезное на дороге мобильное приложение доступно всем и каждому в App Store и Google Play.