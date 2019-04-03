2019-04-03T18:59:23+03:00
Политика

Путин и Токаев обсудили золотую эпоху

Президенты России и Казахстана поговорили под сенью Назарбаева
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Кремле.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Кремле.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Нурсултан Назарбаев в Москву не приехал, но на встрече Владимира Путина с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он упоминался настолько часто, что незримо присутствовал на состоявшихся переговорах.

- Отношения у нас постоянно развиваются по восходящей линии и, как любит говорить Нурсултан Абишевич Назарбаев, являются эталонными, - заявил Токаев. - Моя задача в том, чтобы обеспечить преемственность стратегии, и я буду делать всё возможное, чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами.

- Передавайте, пожалуйста, привет Нурсултану Абишевичу, - попросил Путин.

Тем не менее одними реверансами в адрес достигнутого сыт не будешь, две страны хотя идти дальше, и есть уже новые большие совместные проекты. Так, например, Владимир Путин заявил, что Россия готова построить в Казахстане АЭС.

- Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям, - сказал он во время итоговых заявлений для прессы. - Активно развивается партнерство наших стран в военно-технической сфере, обсуждено создание в Казахстане сервисных центров по обслуживанию и ремонту различной военной техники, проекты локализации сборочного производства гражданских вертолетов и продукции военно-промышленного комплекса.

- Считаю, что моя деятельность в качестве президента начинается в золотую эпоху российско-казахстанского сотрудничества, - подытожил свои впечатления от переговоров Токаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казахстане выразили надежду на налаживание отношений России и Запада

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна надеется на нормализацию отношений Запада и Москвы. По словам политика, несмотря на общий негативный фон в мировой политике, Казахстан последовательно поддерживал и будет поддерживать интеграционные процессы на евразийском пространстве (подробности)

Биография Касым-Жомара Токаева, исполняющего обязанности президента Казахстана

«Комсомольская правда» публикует краткую биографию Касым-Жомара Токаева - спикера сената (верхней палаты парламента) Казахстана, который после отставки Нурсултана Назарбаева будет исполнять обязанности президента республики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
В. Р. Соловьев и Марк Твен, открытый экс-министр Абызов и укрупнение колхозов
Последняя неделя перед выборами президента Украины лишила душевного равновесия не только украинский политикум - это-то естественно, поливание друг друга дурнопахнущей органической материей есть непременный атрибут демократических выборов
Новости 24
Подкомиссия ООН заявила о принадлежности территорий по заявке РФ на шельф в Арктике
Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона
Владимир Путин расписался на капоте одного из "Мерседесов" в Подмосковье
У независимого комитета кредиторов банка «Югра» появилась официальная страница в ВК
В Конгрессе США рассматривается законопроект о блокировке активов российских банков
В Совфеде предложили изменить выплаты при рождении детей
В сети Появился трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли
Минтранс не будет вводить ограничения габаритов ручной клади
Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже
Ученые: работа в ночную смену приводит к нарушению метаболизма
Прокурор по делу футболистов Кокорина и Мамаева находится под государственной защитой
В Росавиации предложили возобновить авиасообщение между Россией и Украиной
Лавров: Россия не пытается лишить Белоруссию независимости
Стала известна дата прощания с советским актером Алексеем Булдаковым
Лавров: Мирный договор с Японией должен затрагивать не только вопрос установления границы