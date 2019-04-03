Путин и Токаев обсудили золотую эпоху

Нурсултан Назарбаев в Москву не приехал, но на встрече Владимира Путина с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он упоминался настолько часто, что незримо присутствовал на состоявшихся переговорах.

- Отношения у нас постоянно развиваются по восходящей линии и, как любит говорить Нурсултан Абишевич Назарбаев, являются эталонными, - заявил Токаев. - Моя задача в том, чтобы обеспечить преемственность стратегии, и я буду делать всё возможное, чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами.

- Передавайте, пожалуйста, привет Нурсултану Абишевичу, - попросил Путин.

Тем не менее одними реверансами в адрес достигнутого сыт не будешь, две страны хотя идти дальше, и есть уже новые большие совместные проекты. Так, например, Владимир Путин заявил, что Россия готова построить в Казахстане АЭС.

- Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям, - сказал он во время итоговых заявлений для прессы. - Активно развивается партнерство наших стран в военно-технической сфере, обсуждено создание в Казахстане сервисных центров по обслуживанию и ремонту различной военной техники, проекты локализации сборочного производства гражданских вертолетов и продукции военно-промышленного комплекса.

- Считаю, что моя деятельность в качестве президента начинается в золотую эпоху российско-казахстанского сотрудничества, - подытожил свои впечатления от переговоров Токаев.

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