В российском футболе впервые судил видеоарбитр

Матч 1/2 финала Кубка России «Урал» - «Арсенал» вошел в историю. Впервые в российском футболе судья применил новый жест - показал рукой видеоэкран. Это значит, что прямо по ходу матча рефери решил прибегнуть к помощи видеоповторов. Эпизод случился во втором тайме матча. После просмотра судья Еськов принял решение удалить игрока хозяев Петрюса Бумаля.

На экране рефери увидел видеоповтор, как француз два раза ударил соперника локтем. По правилам такое нарушение карается красной карточкой. Что примечательно, команда хозяев не спорила, и провинившийся футболист, опустив голову, пошел в сторону раздевалки.

Это первый случай, когда ВАР (видеоарбитр) применен в российском футболе. Система действовала на российских стадионах во время чемпионата мира 2018, но для того. Чтобы применять ее во время российских соревнованиях, необходим был специальный запрос со стороны нашей страны и одобрение со стороны ФИФА. Они были получены к матчам 1/2 финала Кубка России. Но до конца сезона на каждую игру понадобится отдельное разрешение.

Группа видеоповтора во время чемпионата мира находилась не на стадионах, а в ТВ-центре на западе Москвы. Сейчас же видеобригада арбитров выезжает на стадионы, и размещается в специальных передвижных фургонах рядом с ареной. Будет ли ВАР применяться в чемпионате России, еще предстоит решить клубам. Стоимость такой услуги на сезон расценивается в 600 млн. рублей. Эта сумма кажется российским клубам завышенной, ведь каждому из них придется заплатить по полмиллиона евро.

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