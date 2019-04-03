На зонах смертность ниже — там нет ДТП, алкоголизма и связанных с ним болезней

Не порадовала вице-премьер правительства Татьяна Голикова. По ее данным в минувшем году население страны уменьшилось почти на 100 тысяч человек. Рост смертности зафиксирован сразу в 32 регионах. И, если на Северном Кавказе и в суровых Якутии и Тюменской области умирает меньше всего народу, то в средней полосе России дела плохи — в первую очередь в Псковской, Тверской, Новгородской областях, по 17 человек на каждую тысячу жителей.

Пятерка главных причин для ухода в мир иной, по сведениям Голиковой, сейчас в России таковы: проблемы с кровообращением, онкология, ДТП, самоубийства, отравления алкоголем.

Ранее на круглом столе в Совете Федерации было заявлено, что смертность российских мужчин в тюрьмах втрое ниже, чем на воле. Логично предположить, что две из пяти причин скорейшей встречи со Всевышним на зонах и в СИЗО отсутствуют — алкоголизм и ДТП. Но за профессиональным комментарием «КП» обратилась к демографу Института проблем региональной экономики Наталья Чистяковой.

- Коэффициент смертности рассчитывается так: число умерших делится на численность населения. В 2000- х активно увеличивалось трудоспособное население - шли многочисленные поколения, рожденные в 60-х и 70-х, а рост числа пожилых притормозился - начали уходить из жизни поколения рожденных в войну. А в 2010-х на пенсию пошли послевоенные поколения. То есть стало больше пожилых- соответственно стало больше покойников. Из жизни сейчас уходят представители более многочисленных поколений — отсюда и рост смертности. А продолжительность жизни растет — она рассчитывается для новорожденных. Те, кто родились в 2018-м, в среднем проживут более 73 лет…

- То есть численность населения у нас уменьшается в первую очередь из -за ухода из жизни многочисленных стариков, родившихся сразу после войны?

- Причины объективные. Потому мы бОльший числитель делим на мЕньший знаменатель — получаем, что ничего критического здесь нет. Если посмотреть на структуру причин смерти — она отражает основную структуру причин ветхости и подверженности рискам ухода именно пожилого населения. Болезни кровообращения и онкология.

Голикова права, что упирает на попытки устранения причин, повышение уровня медицинского обеспечения — там где возможно. Ранняя диагностика улучшается — срок жизни увеличивается, смертность снижается.

Ситуация для нас относительно новая. У нас почти 10 лет число родившихся превышало число умерших.

- А то, что женщины предпочитают рожать после 25 и даже после 30 - и на второго-третьего уже не многие решаются.

- Я бы не сказала, что сокращается временной промежуток и возможности для рождения последующих детей. Но массовый сдвиг в рождаемости произошел — и мы несколько подзадержались в таком комфортном состоянии, когда у нас рожали более многочисленные поколения.

- В общем, представленные цифры — закономерны?

- Да, логичные изменения в возрастной структуре населения России. Ну, а то, что мы называем старыми областями — это центр России. И да — в сельской местности смертность выше на 14 процентов, чем у горожан. В селах просто больше стариков в процентах по отношению к остальному сельскому населению. Часть этих уходов из жизни может быть условно отсрочена. За счет медобеспечения и диагностики, в первую очередь.

- Почему втрое меньше умирают мужчины в тюрьмах, чем на воле? Там нет двух из пяти факторов — ДТП и алкоголизма?

- Имеет значение, смертность среди заключенных с какими сроками ниже, чем на свободе — с высокими, с малыми сроками, с пожизненными? Надо смотреть, на каких конкретных данных , на всем массиве заключенных или выборочно эта статистика приводится. Вывод напрашивается на уровне житейской логики — там жизнь сохраняется «вынужденно». Поскольку болезни кровообращения часто провоцируются чрезмерным потреблением алкоголя — это так, и эти факторы в тюрьме практически исключены. Есть конкретные данные по снижению смертности в 1985-1987 годах во время антиалкогольной компании Горбачева, когда мужское население получилось четкий выигрыш в продолжительности жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Демограф Владимир Тимаков: вымирать будем до 2030 года, потом начнется рост рождаемости

За прошлый год численность населения России, по данным Росстата, сократилась почти на 87 тысяч человек. Если на 1 января 2018 года в России проживало 146 миллионов 880 тысяч человек, то на 1 января 2019-го - 146 миллионов 793 тысячи человек. Это первое сокращение населения России за 10 лет. В 2009 году нас, россиян, стало на 100 тысяч меньше, но потом каждый год численность населения росла. Нынешний демографический провал, считают эксперты, затянется надолго (подробности)

Эксперты ООН прогнозируют убыль населения России

К 2050 году население России может сократиться до 132,7 млн человек с нынешних почти 147 млн. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (подробности)