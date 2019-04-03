Соперничество или сотрудничество?

Обсуждая тему поколений, я совершенно упустила из виду один очень важный вопрос. Кто мы – поколение тридцатилетних - друг другу - соперники или соратники?

Если проводить аналогию со спортом, то можно ли говорить, что все тридцатилетние, подобно борцам, относимым к одной весовой категории вынуждены бороться друг с другом? И победит сильнейший, оставив далеко позади проигравших.

Или же наши успешные ровесники, как Клара Цеткин, которая когда-то боролась за права для женщин и проложила путь для всех ныне живущих женщин с равными правами и возможностью самореализации, достигнув успеха, озарят этот путь этот для всех остальных? Захотят ли они формировать команду единомышленников из числа сверстников?

Рассматривая теорию, что мы соперники друг другу, на ум приходит множество аргументов в поддержку этого. Борьба органична человеку. Самцы в природе борются за самку, спортсмены борются за медаль, а человечество в целом борется за выживание и ресурсы. Олимпийская система состязаний, шоу «Последний герой», шоу «Слабое звено» и другие подобные программы нас научили, что выигрывает сильнейший, и что важно победить кого-то.

В последнее время я дважды сталкивалась лицом к лицу с этой темой, и имела возможность наблюдать за собой и своими внутренними размышлениями. Не так давно, я принимала участие в тренинге, в рамках которого была игра. Условия игры казались всем совершенно ясными, до тех пор, пока не пришло время подводить итоги. И в этот момент, оказалось, что мы интерпретировали правила игры через призму собственного сознания, думая исключительно про соперничество, а не про сотрудничество.

Второе столкновение случилось с этой темой на спектакле Реверс в театра Мюзикла. Знаете, сейчас появляется много спектаклей без слов. Так называемые пластические спектакли, но с глубоким смыслом. Эта постановка одна из таких. Весь спектакль актёры боролись друг с другом за выживание, но только перестав бороться, а начав сотрудничать они смогли выжить и стать свободными

Но если мозг изначально настроен на соперничество и выживание за счет других, как перенастроиться на сотрудничество? И откуда появились мировые тренды, перевернувшие все с ног на голову - со стратегии «личной успешности», на стратегию «оба победителя», когда выигрывая, остальные не проигрывают.

Впервые стратегия «win win» была сформулирована профессором Гарварда в 1981 году. В качестве недостатков системы «Win-Loose» (выигравший-проигравший) профессор приводил следующие аргументы: оставляя других побежденными, победитель пренебрегает их интересами, обижает их, часто рвет с ними отношения навсегда. Победитель уже никогда не сможет рассчитывать на помощь и поддержку своих побежденных, а ведь в будущем она может ему понадобиться. Победитель получает себе славу корыстного и циничного человека который не остановиться ни перед чем и «пойдет по трупам» ради собственной выгоды.

Позже эта теория была развита доктором экономических наук Гарварда Стивеном Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных людей», где он писал, что борьба между индивидами проигрывает взаимовыгодному сотрудничеству. И что же получается? В условиях глобального мира, когда любую информацию вы можете получить за считанные секунды, вопросы выбора контрагента, партнера, сотрудника приобретают новые краски, нам не нужны «залетные» или «временщики», мы делаем выбор в сторону таких людей, с которыми можно построить долгосрочные отношения, людей которых вам рекомендуют, и можете рекомендовать вы. И получается, что соратниками в современном мире быть выгоднее, чем соперниками. Выходит, что это как развитие дополнительных компетенций, которые позволяют быть успешными в современном мире. Функции конкуренции уже и так, сформированы в нашем сознании за миллионы лет и плотно сидят в наших генах. А вот, функции сотрудничества, договороспособностей, компромисса – это компетенции, которым нужно учиться, и только овладевшие ими, смогут достичь успеха.

Принцип Win-Win — это выгода, а значит выигрыш. Переводя на русский язык, я бы использовала поговорку «И волки сыты и овцы целы». Это поговорка о мудрости, о том, что всегда можно безболезненно выйти из безвыходной ситуации. Мне видится, что тренд на стратегию сотрудничества, а не соперничества может стать определяющим в нашем поколении. В поисках выгоды и возможностей для реализации проектов, и собственной самореализации – коммуникации становиться главными качествами и способностями нашего поколения. Зная людей, умея договариваться и эффективно коммуницировать, при этом имея хорошую репутацию –можно добиться немалых успехов.

Но готовы ли мы к этому уже сегодня? И станет ли поколение 30 летних относиться к своим сверстникам как к соратникам, или должны пройти годы конкурентной борьбы, чтобы стало очевидно, что, когда выигрывают оба, всем лучше?

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