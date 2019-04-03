"Наполи" сенсационно проиграл в чемпионате Италии "Эмполи" 1:2

Поединок 30 тура чемпионата Италии по футболу завершился неожиданным результатом для клуба "Наполи". Вторая команда чемпионата Италии приехала в гости к "Эмполи". Соперник идет на 17 месте в турнирной таблице Серии А и добился неожиданной победы над "Наполи" со счетом 2:1.

На 28-й минуте игры форвард "Эмполи" Диего Фариас открыл счет в матче, забив гол в ворота "Наполи". Однако еще до перерыва полузащитник гостей Петр Зелиньски сделал счет равным, забив ответный мяч - 1:1. Но в начале второго тайма хозяева смогли забить победный мяч "Наполи". На 52-й минуте матча Джованни Ди Лоренцо принес победу "Эмполи".

У "Наполи" после поражения 1:2 в матче против аутсайдера прервалась серия из трех встреч без поражений. И команда осталась на втором месте в чемпионате Италии. Неаполитанцы с 63 очками - вторые, а у лидирующего "Ювентуса" невероятный отрыв. Новый клуб Криштиану Роналду с 81 очком в 30 играх безоговорочно лидирует в итальянском первенстве.

А вот героический "Эмполи" с 28 очками - на 17 месте в итальянском чемпионате. Однако уже скоро они могут вернуться в зону вылета из Серии А - у "Болоньи" 27 очков и одна игра в запасе.