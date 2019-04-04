«Бухала, жила с алкоголиками»: известный блогер раскритиковала Ларису Гузееву

3 апреля на сайте kp.ru появилась новость о том, что Лариса Гузеева решила взяться за свое здоровье всерьез и прошла курс омоложения в специализированной клинике. Об этом сама актриса рассказала в своем инстаграме, опубликовав в подтверждение фото, где она лежит под капельницей. Ведущая «Давай поженимся» заявила, что больше никогда не будет сидеть на голодных диетах и если стройнеть, то только под чутким вниманием врача. Такое заявление вызвало неоднозначную реакцию у читателей и блогеров. Так, Лена Миро заявила, что не понимает, почему накануне своего 60-летия звезда «Жесткого романса» вдруг решила начать стройнеть и молодиться.

Ведущая передачи «Давай поженимся!» 60-летняя Лариса Гузеева, которая накануне рассказала о прохождении курса омоложения, подверглась резкой критике со стороны блогера Лены Миро. Последняя решила раскрыть шокирующее прошлое телеведущей. Миро утверждает, что всю жизнь Гусеева выпивала и проводила время в плохой компании.

«Всю жизнь Гузеевна считала себя звездой. Бухала, шаталась, жила то с алкоголиками, то с наркоманами. Богема, в общем, Тулуз Лотрек — правда, с небольшой поправкой на совдеповские реалии. И вот Ларисе стукнуло 59. Нормальные люди в этом возрасте водят внучек на художественную гимнастику. Лариса же решила омолодиться…» —написала блогер в своем жж и высказала недоумение, а надо ли это делать? По мнению Миро, омолаживающаяся Гузеева выглядит «жалко».

Надо отметить, что в свою очередь фолловеры аккаунта Гузеевой поддержали стремление звезды выглядеть стройной и помолодевшей, предложив в комментариях свои секреты красоты.