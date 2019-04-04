Похорошевшая после родов Анастасия Заворотнюк показала всех своих детей

На свой день рождения 4 апреля Анастасия Заворотнюк по традиции собрала всю свою семью, чтобы отметить самый личный праздник в кругу близких людей. И в честь него же решила сделать и общую фотографию с мамой Валентиной Борисовной, мужем Петром Чернышовым и тремя детьми — 23-летней Анной, 18-летним Майклом и 5-месячной Милой.

«Счастье — это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети. Без них не представляю своей жизни. Счастье — это моя семья. Мои любимые в этот день рядом со мной, и я по-настоящему счастлива», — призналась актриса.

Надо отметить, что совсем недавно Заворотнюк снова стала мамой, и в отличие от других звезд, которые стараются не показывать лица новорожденных, звезда «Моей прекрасной няни» личико Милы не скрывает. Хотя при этом Заворотнюк удалось сохранить в тайне беременность и роды третьего ребенка. О том, что она родила девочку стало известно спустя три месяца после того, как Мила появилась на свет. К слову, это первый ребенок Анастасии и Петра, которые женаты уже более 10 лет.

Надо отметить, что тренд на зрелое материнство набирает все больше популярности среди звезд. Так, в 47 лет родила дочь Машеньку Лера Кудрявцева. А недавно Елена Корикова заявила, что планирует стать мамой в 47 лет. Не исключает возможности снова испытать радость материнства и Эвелина Бледанс, который всегда мечтала о дочке.

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"Знакомьтесь, Мила Чернышева", - прокомментировала Анастасия Заворотнюк прибавление на личной странице в Сети. Также она разместила в микроблоге трогательный семейный портрет. (подробности)