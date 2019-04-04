«Знаешь, я приду без цветов. Что-то цены нынче кусаются...»

Спасибо вам, дорогие друзья, кто прислал свои истории об Ужасных Первых Свиданиях. Обеспечили мне увлекательное чтение на всю неделю.

Конечно, всех опубликуем. Что любопытно: дамы рассказывают конкретные случаи, господа отделываются теоретическими рассуждениям о вероломстве прекрасной половины. Теоретизировать-то ваша покорная слуга и сама умеет. Поэтому первое слово - дамам.

«Добрый день, Дарья!

Прочитала вашу публикацию "Знакомьтесь: пополамщик!" и решила рассказать историю, которая меня удивила до глубины души. Произошло это накануне 8 Марта с моей взрослой дочерью. Какое-то время она переписывалась в соцсетях с молодым человеком 29 лет, и вот однажды он предложил ей встретиться. Помня правило, что леди на людях клюет, как птичка, а не демонстрирует звериный аппетит, моя дочка всегда на свидания ходит сытой и не заказывает себе ничего, кроме чая с пирожным, да и заплатить за себя вполне может сама, девушка работающая.

Первая встреча состоялась за неделю до праздника, немного пообщались, погуляли, ничего особенного не произошло и о продолжении она не думала.

Тем неожиданнее было предложение МЧ (молодого человека - ред.) отметить вместе 8 Марта в одном из ресторанов города. Дочь согласилась, забронировать столик тоже удалось, оставалось только наводить красоту и выбирать наряды.

За пару дней до назначенного дня МЧ прислал ей странное сообщение: «Как ты смотришь, если я в ресторан приду без букета? Понимаешь, в этот день цветы такие дорогие, торговцы задрали цены, не хочется поощрять их алчность». Дочь удивилась и ответила, что в первую встречу он тоже был без цветов, почему сейчас спрашивает. Ответ МЧ: «Я посмотрел в правила этикета и там допускается появление на первой встрече без цветов. Я могу не понравиться девушке, а мой букет ее будет к чему-то обязывать». Интересно, к чему может обязать одна роза?

Дочь, конечно, приуныла, зная, что букетик из 5 тюльпанов в любой "Пятерочке" стоит 170 руб, как и в любом другом гипермаркете, ведь огромный и дорогущий букет покупать необязательно. Она ответила МЧ, что, возможно, и не обратила бы внимание на отсутствие букета, если бы он ничего ей не написал, а просто встретил бы у ресторана, а теперь ей будет не по себе, видя других женщин в зале с цветами и зная, что на ней решили сэкономить.

Тогда МЧ скинул ей переписку со своей подругой. Да-да, весь разговор с девушкой он пересылал своей замужней подруге и та давала ему "ценные советы", один из которых гласил: "Сделай, как волк из "Ну, погоди!", скажи ей, что цветы у тебя есть, но они на трусах и там она их может увидеть". Далее следовала картинка того самого волка в семейных трусах в цветочек. Как вам такой вариант: пошляк, жлоб и негодяй в одном флаконе?

Дочь моментально отказалась от ресторана и дальнейших встреч, а для надежности заблокировала данного товарища где только возможно.

В ресторан она всегда может сходить с подружками, а без цветов никогда не оставит папа. Ей стало даже страшно представить себе, чем закончиться этот поход в ресторан и чем она будет по гроб жизни обязана пошляку в трусах в цветочек.

Я была в шоке, услышав от нее этот рассказ. Конечно, я принадлежу к другому поколению, но в мое время было принято дарить девушкам цветы, даже в условиях дефицита и небольших зарплат, даже когда их было трудно найти (а не как сейчас - на любой вкус и кошелек и на каждом углу). А вот мудростью своей девочки я горжусь!

Людмила».

Романтическое свидание - не место для романтики?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Какой странный юноша! Я немножко попереписывалась с автором, и выяснилось: дочь Людмилы - девушка общительная и с чувством юмора, которое она не скрывает.

Я вспомнила свои неудачные знакомства по интернету и вывод, мною тогда сделанный: независимая, приятная барышня, умеющая удачно шутить, для многих господ - тяжелое испытание.

Вроде на словах все о ней романтически мечтают, а на деле ведут себя, как персонажи из анекдотов.

Медиасфера полнится статьями типа «десять женских ошибок на первом свидании», набитых противоречивыми советами, мол, «веди себя естественно, держи язык за зубами» и т.д., но ни слова о том, что делать, если кавалер попался чудаковатый.

Например, одну мою подругу будущий муж водил гулять по парку в минус пятнадцать. Нагуляли они пару суток в целом, но теперь ничего - живут уже вместе полтора десятка лет.

...Все-таки как отличить просто чудака от чудака на букву «м»? Я думаю так: простой чудак - добрый и уважительный. Даже если и припрется без цветов, то хоть мороженко предложит, расскажет что-нибудь занятное.

А вашей доче, Людмила, попался парень злой и тревожный, с потребностью контролировать ситуацию.

Не дай бог, они бы поженились, а у него бы открылось параноидное расстройство личности. Стал бы любовников по шкафам искать и обижаться на жену неделями. Очень похоже на то.

А вы как думаете, дорогие читатели? Продолжаю принимать рассказы о неудачных свиданиях. Да и вообще делитесь со мной своими мыслями, чувствами, историями. Здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.