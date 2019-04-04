Солнечное гало в небе над Москвой попало на фото и видео
Утром в четверг, 4 апреля 2019 года, жители столицы могут наблюдать редкое оптическое явление прямо над МКАД [видео]
Такой зрелищный эффект от преломления лучей в атмосфере обычно называют солнечное галоФото: Андрей МИНАЕВ
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Редкое оптическое явление в виде обвитой вокруг Солнца радуги возникло в небе над Москвой утром в четверг, 4 апреля.
Видео гало в небе над Москвой.
Такой зрелищный эффект от преломления лучей в атмосфере обычно называют солнечное гало, однако он может возникать и возле других мощных источников света, например, Луны или даже уличных фонарей.
Чаще всего феномен представляет собой яркую дугу, круг или пятна. Так, например, в Ямало-ненецком округе в феврале светили сразу "три Солнца".
ИСТОЧНИК KP.RU