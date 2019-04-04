Солнечное гало в небе над Москвой попало на фото и видео

Редкое оптическое явление в виде обвитой вокруг Солнца радуги возникло в небе над Москвой утром в четверг, 4 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701176" frameborder="0"></iframe> Видео гало в небе над Москвой.

Такой зрелищный эффект от преломления лучей в атмосфере обычно называют солнечное гало, однако он может возникать и возле других мощных источников света, например, Луны или даже уличных фонарей.

Чаще всего феномен представляет собой яркую дугу, круг или пятна. Так, например, в Ямало-ненецком округе в феврале светили сразу "три Солнца".