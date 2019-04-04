«Фролов говорил, что сядет договариваться, но не приезжает в Россию»: Адвокат семьи Началовой прокомментировал приостановку суда за половину квартиры умершей певицы

В Никулинском районном суде столицы прошло первое заседание по делу о 20 миллионах рублей. Эти деньги Александр Фролов, бывший гражданский муж артистки, по утверждению его адвокатов, передал Юлии Началовой за половину 4-комнатной квартиры в Москве, где они когда-то жили вместе.

Александр Фролов ещё при жизни Юлии Началовой через юристов в судах пытался доказать, что выплатил бывшей гражданской жене половину стоимости столичной квартиры. По словам защитников хоккеиста, деньги за долю квартиры он передал певице, что подтверждено распиской.

После внезапной смерти 39-летней Юлии Началовой, общественность начала давить на Александра Фролова, в надежде, что он откажется от судов с ее наследниками, первая из которых 12-летняя дочь Вера Алдонина. Однако этого не произошло.

На первом заседании судья вынесла решение о приостановке процесса до определения правопреемников Началовой.

— Это займёт полгода, - заявил после суда адвокат Фролова Павел Бондарь. — Пока нечего комментировать. Приостановка суда - это норма закона.

Объясняя, почему сам Александр Фролов не явился на заседание, его защитник сослался на занятость хоккеиста.

На вопрос о том, собирается ли хоккеист отказываться от иска, представитель Фролова ответил так:

— Я не буду комментировать эти вопросы. Через 6 месяцев мы встретимся и процесс продолжится.

По словам адвоката семьи Началовой, они надеялись, что хоккеист заберёт иск. И даже заявлял о переговорах. Но пока этого не случилось.

— Сегодня было не решение суда, а приостановка дела. В связи с тем, что ответчик умер, - объяснил адвокат семьи Началовой Максим Суров. — На полгода приостановили, пока не будет правопреемников.

— Ожидали, что иск отменят?

— Надеялись. Внутренне надеялись, что они откажутся от исковых требований и исключат из ответчиков Юлию Началову. Но сегодня этого не произошло. Они будут ждать, кто будет приёмником в данном деле.

— Это будет дочь Юлии?

— Вообще у нас наследником первой очереди идёт дочка. Потом идут родители. Потому что у Юлии не было супруга, она не была замужем. Значит, все ляжет опять же на дочку.

— Получается, дочь должна вернуть...

—... ничего не должна вернуть, — перебил журналистов адвокат. — Здесь вы громкие слова говорите. Что вернуть? Здесь надо разбираться, все изучать, садиться за стол переговоров и обсуждать.

— Какие требования Александра Фролова?

— Они хотят признать договор цессии (сделка по передачи какого-либо материального обязательства, - Ред.) не действительным на сегодняшний день. Они включили «Весенние инвестиции» и ответчиком пошла Юлия Началова. Такие у них требования.

— Если правопреемником признают дочь, кто пойдёт за неё в суд?

— У Веры есть папа, который является опекуном. Он будет ее интересы представлять в суде.

— Эти 20 миллионов, которые по словам защиты якобы были выплачены Фроловым Началовой, за половину квартиры Юлии?

— Якобы, якобы - дальше я не буду комментировать. Дальше будем смотреть как будут разворачиваются события.

— Как вы относитесь к поступку Фролова?

— Я не хочу судить. Много было сказано со стороны Александра. Он говорил: «Я сяду за стол переговоров» и так далее. Но на сегодняшний день мы видим, он не приезжает в Россию, за него ходит адвокат, который решает эти вопросы.

Напомним, элитная жилплощадь в 167 квадратных метров на Западе Москвы, досталась Началовой от второго мужа-футболиста Евгения Алдонина. В этой квартире Началова жила вместе с гражданским супругом-хоккеистом. В 2015-м году Юлии якобы понадобились деньги на новый альбом и шоу. Певица, говорят, предложила мужу выкупить у неё половину квартиры за 20 миллионов рублей и он сделал это, получив расписку и право на половину квартиры.

Но в 2016-м, после разрыва отношений между Началовой и Фроловым, все изменилось. Артистка и ее юристы отрицали факт передачи 20 миллионов, что оспаривает право собственности Фролова на московскую недвижимость. Схема спора спортсмена и артистки весьма запутана. Туда вмешали некое нижегородское ООО «Весенние инвестиции», последнего возлюбленного Юлии Вячеслава Кудрю, судью в Нижнем Новгороде и все дело передали в районный суд этого города.

В результате вышестоящая инстанция все решения районных коллег отменила, защита Фролова одержала победу и добилась переноса дела в Московский суд.

В столице адвокаты Фролова рассчитывают вновь провести экспертизу расписки и доказать факт передачи денег.

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