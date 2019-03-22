Началова пыталась отсудить 15 миллионов у бывшего мужа, чтобы спастись от неизлечимой болезни

Который день вся страна обсуждает 20-миллионный долг Юлии Началовой бывшему гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову. Николай Басков соцсетях собирает деньги для родителей певицы, а звезды всех мастей просят спортсмена-миллионера простить усопшей старые обиды. Ведь если обязательства артистки перейдут по наследству ее дочери или родителям, для них, людей небогатых, это станет настоящей катастрофой.

«ХОККЕИСТ С НЕЙ НИКОГДА НЕ СУДИЛСЯ»

- Никаких денег с Юлии Началовой или ее семьи Александр никогда не просил, в суды не обращался, права на квартиру не оспаривал, - с ходу отрезали «КП» в адвокатском бюро «Гуричев, Малинин и партнеры», представляющем в суде интересы хоккеиста. - Кто и зачем тиражирует эту ложь? Ведь всю информацию проверить на сайтах судов. Поэтому заявляем со всей ответственностью: родители или дочка Юлии Началовой не могут унаследовать долгов — с них никто ничего не требует. И даже наоборот: это Фролов выступает в качестве должника, по крайней мере, это нам пытаются доказать в нижегородском суде.

Все началось три года назад, когда Фролов и Началова были еще счастливой парой. Жили без штампа в паспорте — Юля, дважды побывавшая замужем (за солистом группы «Премьер-Министр» Дмитрием Ланским и футболистом Евгением Алдониным), в ЗАГС не торопилась. От второго мужа после развода в 2011 году певице досталась четырехкомнатная квартира площадью 167 «квадратов» в элитном комплексе «Кутузовская ривьера». Александр Фролов поселился здесь же, сделал ремонт. А в 2015 году Юле понадобились деньги на запись альбома и заграничный тур. Говорят, она сама предложила избраннику: мол, купи у меня пол-квартиры за 20 миллионов рублей. Почему Фролов, в свое время один из самых высокооплачиваемых спортсменов, чьи контракты исчислялись миллионами долларов, просто не дал нужную сумму любимой женщине, непонятно. Возможно, в ту пору сам был не слишком успешен: после года вне игры, пропустив целый сезон, хоккеист только-только устроился в нижегородский «Торпедо» - зарплаты там были далеко не рекордные...

Юля Началова и Дмитрий Ланской. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

Юлия Началова и Евгений Алдонин.Фото: EAST NEWS

- 16 июля 2015 года пара заключила договор купли-продажи, Александр получил расписку зарегистрировал право собственности на ½ квартиры, - продолжает представитель спортсмена. - С тех пор даже после расставания никаких претензий не предъявлял. Но спустя три с лишним года Юлия сама решила судиться, потому что, по ее словам, денег не получала. В июле 2018 года Началова продала долг Фролова нижегородской компании, которая занимается гостиничным бизнесом. Да, по закону долги можно уступить кому угодно, не только коллекторским агентствам.

Хоккеист предоставил суду расписку о получении Юлией Началовой 20-ти миллионов.

Договор с нижегородской компанией, по которому до июня 2019 певица должна была получить 15 миллионов рублей.

И вот уже фирма, в свою очередь, обратилась в суд, требуя с Фролова 25,8 миллионов рублей: долг плюс проценты за невыплаченную своевременно стоимость жилья.

Теперь с хоккеиста требуют уже не 20, а 25 миллионов - сумму "долга" плюс проценты.

СЛАВА НЕ НУЖНА — ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЕ

Как видно из материалов дела, 20-миллионный «долг» певица продала за 15, скостив 25%. Но и эта сумма казалась Юле заоблачной — в последнее время денег катастрофически не хватало.

- Квартира да машина — вот и все остатки былой роскоши, - рассказал «Комсомолке» друг семьи, певец и продюсер Михаил Михайлов (в свое время он помогал певице с первым альбомом, когда она только переехала с родителями из Воронежа). - Юлечка была очень талантливая, но почему-то невостребованная. Концертов и выступлений становилось все меньше, приходилось бегать по телешоу, давать рекламу в соцсетях, чтобы хоть как-то заработать. Крутилась, как могла. Но все равно не хватало даже на самое необходимое — на здоровье, так что знакомым врачам приходилось помогать ей бесплатно.

Деньги от нижегородской конторы Началова должна была получить до 19 июня этого года. И эта дата, скорее всего, неслучайна.

- Летом Юля собиралась лечь на обследование в зарубежную клинику, где болячки лечат экспериментальными методами, - на условиях анонимности поделился друг Началовой. - Подагра окончательно ее сломила. Юля знала, что вылечить ее невозможно, но мечтала хотя бы ослабить адские боли. «Как будто кто-то изнутри кусает мне кости», - так она это описывала. И в последнее время все чаще спрашивала: «За что мне все это?». На ее долю выпало столько испытаний: неудачная пластика, инфекция, проблемы с почками… Если раньше наша красавица грезила карьерой и всемирной славой, теперь она пересмотрела все свои ценности, хотела просто жить, растить дочку.

К слову, 12- летняя Вера, которую певица родила в браке с Алдониным, мечтает повторить мамин путь. Девочка занимается вокалом, а песни ей пишет дедушка Витя — также, как когда-то писал их Юлии…

ТРИ НАИВНЫХ ВОПРОСОВ О ДОЛГЕ

1. Кто кому должен?

Если верить версии хоккеиста, с него повторно пытаются получить деньги. Квартирой спортсмен владеет на законных основаниях, при этом не живет в ней и никаких прав не предъявляет. Защита Началовой для комментариев недоступна.

2. При чем тут Нижний Новгород?

«Нижегородский след» - главное, что смущает адвокатов хоккеиста о всей этой истории. Ведь квартира раздора находится в столице, и Началова, и Фролов имеют московскую прописку. Так зачем нужно было разбираться за 400 км, в городе на Волге? Кроме того, чтобы перенести разбирательство, певице даже пришлось сделать временную прописку в Нижнем. И вот ведь странное совпадение: последний возлюбленный певицы Вячеслав Кудря — судья местного областного суда. А слушает дело его бывший коллега. Не надеясь на объективное слушание, защита Фролова просила передать дело в московский суд, но им было отказано.

Александр Фролов в суде требует признать недействительным договор между Началовой и нижегородской компанией по уступке долга.

3. Что будет с тяжбой после смерти певицы?

В судах продолжается сразу два разбирательства: одно по иску гостиницы к Александру Фролову, другое — по иску Фролова: он требует признать недействительным уступка долга Началовой нижегородской фирме. При этом, как подчеркивают адвокаты, они вынуждены защищаться, но никаких встречных требований к Началовой не предъявляли.

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