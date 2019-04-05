Пять лет под санкциями: когда закончится экономическая война Запада с Россией и кто ее проиграет

Пять лет назад, весной 2014 года, США и ЕС обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Украине и начали применять масштабные антироссийские санкции. Только с марта по май западными странами и организациями было принято более 20 различных ограничительных мер. Самым болезненным оказался запрет на кредитование российских предприятий, ударили по экономике ограничения импорта и экспорта. Все это наряду с падением цен на нефть в том году привело к обрушению рубля по отношению к мировым валютам практически в два раза.

С тех пор санкционное давление только усиливалось, а поводы для новых наказаний становились все более разнообразными: здесь и поддержка правительства Сирии, и дело Скрипалей, и мнимые кибератаки наших хакеров на США. Сейчас под санкциями находятся около 550 российских юридических лиц, а мы пребываем в ожидании нового пакета, который может ограничить валютные операции дли российских банков.

Постепенно Россия приспособилась к санкционной войне, из некоторых ограничительных мер мы даже извлекли выгоду: ускорился процесс импортозамещения. Но сколько еще мы будем в состоянии эффективно противостоять давлению? И когда это противостояние может завершиться?

Число санкций, введенных против российских юрлиц по разным поводам.

ОПТИМИСТ: НЕ НУЖНО НАМ БЫСТРОЙ ПОБЕДЫ

Председатель ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин принадлежит к числу тех, кто уверен: санкции идут нам на пользу и мечтать об их отмене совершенно незачем.

«Мы много лет стремились в ВТО, хотели понравиться Западу и встроиться в мировую экономику, и ради этого выполняли все условия, которые нам выдвигали, открывали свой рынок, - напоминает Бабкин. - И вот наконец появление санкций и антисанкций подтолкнуло наше правительство к тому чтобы прекратить работать на чужую экономику, а начать развивать свою. Это улучшило образ мысли наших чиновников, они занялись поддержкой сельского хозяйства, машиностроения, оборудования для пищевой отрасли. Мы это почувствовали. Поэтому санкции для нас оказались делом хорошим».

Окончания санкционной войны многие ждут, как победы, но налицо активный класс отечественных производителей, которые считают: с победой лучше не торопиться. Судите сами: производство отечественной сельскохозяйственной техники за пять лет увеличилось в три раза, ее доля на рынке возросла с 26% до 56%. Но простор для роста еще огромен. Следом за сельскохозяйственной техникой подросло на 40% производство строительно-дорожной. Средняя зарплата в машиностроении поднялась на 15%. Увеличилось количество занятых. В сельскохозяйственном машиностроении работало 100 тысяч человек, сейчас — 130 тысяч. Налоговые поступления выросли.

«На мой взгляд, любому предприятию, которое хочет что-то производить в России, государство должно обеспечить условия для конкуренции не хуже, чем у западных коллег: дешевые кредиты, низкие налоги, необременительная бюрократия, государственные субсидии… - размышляет Бабкин. - Пока это получается не всегда. Повысили акцизы на бензин и все энергоносители подорожали, повысили НДС, налоги на землю. Ключевая ставка держится долгие годы на запредельном уровне. А стоимость кредитов — очень важная вещь для развития производства. Поэтому если бы не санкции — наш производитель не выдерживал бы конкуренции с западным».

Рост за пять лет.

ПЕССИМИСТ: ЖИТЬ МОЖНО, НО ЭТО НЕ ЖИЗНЬ

Что хорошо для производителя, то плохо для финансовой сферы. Рубль дешевеет, пенсии растут медленно. Вопрос в том, сколько мы сможем еще выдерживать санкционное давление?

«Опыт Ирана говорит о том, что жить под жесткими санкциями можно очень долго, но качество такой жизни не удовлетворит страну с точки зрения социально-экономических перспектив, - говорит директор института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. - Показательно, что мы страдаем не только от самих санкций, но и от предчувствия новых ударов».

Действительно, не успел в конце марта пройти слух о том, что родился второй пакет так называемых «химических санкций» (связанных с делом Скрипалей), наша валюта сразу упала на рубль по отношению к доллару и евро. А еще ничего не принято. В прошлом году рубль дважды сильно проседал — в апреле и августе, и это тоже было связано с санкциями.

«Те санкции, которые к нам уже применены, вполне терпимы с учетом того, что внешнеэкономическая конъюнктура нам помогает, - полагает Николаев. - А вот то, что осталось не примененным, может быть для нас более болезненным».

Речь, в первую очередь, о запрете на операции в долларах для наших банков с государственным участием. Это болезненно даже не потому, что мы не справимся. Наверняка к такому сценарию подготовился и ЦБ и госбанки, которые находятся в зоне риска. Это неприятно тем, что могут начаться панические настроения, а для банковской сферы они губительны.

«Пять лет назад мы и предположить не могли, что все это будет продолжаться так долго и разрастаться, - признается Николаев. - А теперь в США уже есть закон, согласно которому президент обязан усиливать санкции против России. А Россия тоже не собирается менять своей политики. Значит нам под санкционным давлением жить долго. Между Россией и США происходит что-то похожее на клинч в боксе. Только в боксе есть рефери, который разводит спортсменов, а здесь никакого судьи нет».

Потери России за 5 лет от санкций.

МНЕНИЕ ИНОСТРАНЦА: РОССИЯ УЖЕ ПОБЕДИЛА

Итальянский миллиардер Винченцо Трани уже 20 лет ведет свой бизнес в России. Он избран вице-президентом Итало-Российской торгово-промышленной палаты и занимает аналогичный пост в Ассоциации итальянских предпринимателей. И очень хорошо знает, как европейские деловые люди относятся к санкционной войне.

«Пять лет доказали, что эти санкции не достигли никакого результата. Россия ведет себя так, как считает нужным. А для европейских экспортеров они обернулись серьезными убытками. На эту тему есть много исследований, но власти ЕС делают все от них зависящее, чтобы цифры не оглашались», - уверен Трани.

Особенно сильным оказался удар по компаниям, которые были сосредоточены на экспорте в в Россию. Многие из них даже прекратили свое существование. Например, закрылись фермы, которые экспортировали виноград из области Пуйя в Италии. То, что эффект оказался отрицательным для тех стран, которые присоединились к санкциям, уже доказано.

«А Россию санкции заставили быстрее развивать свою экономику, - уверен Трани. - Мы наблюдаем очень сильный рост сельского хозяйства и пищевой промышленности. И видим, что очень многие итальянские предприниматели, которые раньше были экспортерами, переехали в Россию и создали здесь производства товаров, которые раньше привозили».

Это связано не столько с самими санкциями, сколько с изменением курса рубля, которое произошло в результате санкций. Евро вскочил вверх и получилось, что перевести производство в Россию выгоднее, чем возить сюда товар.

«Теперь очень много итальянской продукции, которая была раньше Made in Italy стала «сделано с Италией». Это большая победа России и удар по экономике Евросоюза, - говорит предприниматель. - Но к сожалению те, кто принимают решение о продолжении санкций, находятся под давлением из Америки. Поэтому я не верю в то, что какие-то из стран ЕС откажутся от санкций. Греция много раз говорила, что страдает от них, Италия, Кипр, Голландия… Но когда нужно было голосовать — всегда голосовали все за. Европа является заложницей политического видения США, и это конечно очень жалко потому что Америка не страдает от этих санкций, а Европа страдает».

Винченцо Трани сокрушается о том, сколько итальянских продуктов исчезло с полок в дорогих супермаркетах типа «Азбука вкуса». И они никогда не вернутся: эти полки не остались пустыми, их заполнили. «И учтите, - уточняет предприниматель, - за то, чтобы каждый продукт мог попасть на эту полку в маркете, надо было заплатить от 100 до 150 тысяч евро. И представьте себе, сколько потерял предприниматель, который уже заплатил за эти полки и столкнулся с тем, что из-за санкций эти продукты не могут там находиться. Это, конечно, кошмар».