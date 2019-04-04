Спасая своих в Сирии, российский спецназ нашел прах сержанта Баумеля

Сержант Захарий Баумель пропал без вести во время боя у селения Султан-Яакуб (это в долине Бекаа) в период Ливанской войны. Он служил в 90-й бронетанковой дивизии Армии обороны Израиля. Вечером 10 июня 1982 года его батальон взяли в «котел» сирийские войска. Бой длился всю ночь и лишь к утру израильским солдатам удалось выйти из «котла», потеряв убитыми 18 (по другим данным - 35) человек и 10 подбитых танков.

Танк M48 «Магах-3», в котором находился Баумель, попал к сирийцам.

Израильские власти не прекращали поисков своих солдат и на каждых переговорах с Сирией поднимали вопрос об их возвращении. За информацию о каждом из пропавших без вести 3 танкистов Израиль предлагал $10 миллионов. Но долгое время новостей об их судьбе не было.

В 1990-х годах в Израиле узнали, что в подмосковной Кубинке среди экспонатов танкового музея - боевая машина, потерянная в бою у Султан-Яакуб. Еще в 1982 году «Магах-3» был передан сирийцами СССР. Машину поместили в закрытую экспозицию.

Израильские СМИ высказывали даже версии, что в танке могут до сих пор быть останки пропавших солдат.

Это не подтвердилось. Но после долгих переговоров в 2016 году Россия вернула «Магах-3» Израилю, получив взамен аналогичный танк.

КАК УДАЛОСЬ НАЙТИ ОСТАНКИ

Не секрет, что в Сирии во время боевых действий пропали без вести несколько российских военных. Их поиски не прекращались ни на один день. Для этого наши военные вместе с сирийскими вступали в контакт с местными жителями, старейшинами, духовенством в районах, контролируемых террористами. Так и была получена информация, что на одном из кладбищ могут быть захоронены не только пропавшие без вести россияне, но погибшие много лет назад израильские танкисты. Штаб нашей группировки дал «добро» на спецоперацию, в ходе которой местный житель указал на захоронение останков танкистов. Они были извлечены. После экспертизы ДНК было установлено, что останки принадлежат сержанту Баумелю. Напрямую из Сирии в Израиль останки передать было невозможно. Поэтому сначала их вывезли в Турцию, а затем - в Россию.

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