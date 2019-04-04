2019-04-04T13:59:00+03:00
Политика

Путин передал Нетаньяху вывезенные из Сирии останки израильского солдата

Российские военные обнаружили захоронение израильского бойца Захарии Баумеля, который погиб в 1982 году и считался пропавшим без вести
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент рассказал, что российские военные обнаружили в Сирии место захоронения израильского солдатаПрезидент рассказал, что российские военные обнаружили в Сирии место захоронения израильского солдатаФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях прилетал в Москву совсем недавно - полтора месяца назад он уже проводил в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Тем неожиданней оказался его новый визит в экспресс-формате всего за пять дней до выборов в парламент Израиля, которые определят - останется ли Нетаньяху на своем посту или нет.

Баллы в глазах избирателя он рассчитывал набрать, достигнув договоренностей с Россией по ситуации в Сирии. Но это обсуждалось уже в закрытой части, а при журналистах Владимир Путин поблагодарил гостя.

- Помню ваше предложение посетить Израиль в связи с открытием мемориала, посвящённого защитникам Ленинграда во время Великой Отечественной войны, - сказал он. - Мы высоко ценим ваше отношение к памяти воинов Красной армии, которые сражались с нацизмом и принесли освобождение многим народам Европы, в том числе и еврейскому народу.

Президент даже немного забежал вперед и рассказал о начинающемся в этот же день новом "полевом сезоне" поисковых отрядов России.

- Такие отряды у нас создали добровольцы – люди, которые делают это по зову сердца, - заявил Путин. - Они подняли 120 тысяч останков советских воинов и установили имена шести тысяч воинов, которые считались пропавшими без вести.

Тут же последовал жест доброй воли в адрес Израиля. Президент рассказа, что российские военные обнаружили в Сирии место захоронения израильского солдата Захарии Баумеля, который погиб в 1982 году и считался пропавшим без вести. Останки были вывезены в Россию, и теперь их передадут Израилю.

- Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто, - заметил Путин. - Мы очень рады тому, что на родине ему смогут отдать необходимые воинские почести, но самое главное, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу.

- Вы лично позитивно откликнулись, вы лично дали поручение российской армии помочь в этом светлом деле, - поблагодарил Нетаньяху. - И сегодня вечером в Израиле пройдут похороны, в которых примет участие семья сержанта. Его тело будет предано земле Израиля. Мы не забудем это акт, и это войдёт в историю.

То есть независимо от результатов самих переговоров премьер Израиля возвращается из Москвы тоже немного героем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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