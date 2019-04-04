В Подмосковье угнали один из двух эксклюзивных внедорожников BMW

В четверг, 4 апреля, из автосалона в подмосковных Мытищах угнали один из двух имеющихся в России внедорожников BMW X7, стоимость которого составляет около девяти миллионов рублей.

По данным источника «Комсомольской правды», во время разгрузки новых машин 40-летний житель Дмитровского района Дмитрий Калинин проник в салон одной из них и нашел там ключи, после чего просто завел авто и уехал.

Но на этом везение злоумышленник закончилось, и катался на эксклюзивном BMW он недолго. Правоохранители быстро установили местонахождение машины по датчику GPS и нашли гигантский внедорожник около супермаркета в городе Долгопрудный.

Дмитрий Калинин, подозреваемый в угоне машины.

Только угонщик к тому времени уже был задержан. Схватили его охранники супермаркета, когда тот пытался вынести из торгового зала продукты.

Как оказалось, мужчина угнал BMW и поехал на ней домой, но по дороге захотел поесть, а денег на еду у него с собой не было.

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