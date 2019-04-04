2019-04-04T23:28:50+03:00
Происшествия

В Подмосковье угнали один из двух эксклюзивных внедорожников BMW

Стоимость автомобиля составляет около девяти миллионов рублей
Дарья ИВАШКИНАKP.RU
Поделиться:
Автомобиль BMW Х7.Автомобиль BMW Х7.
Изменить размер текста:

В четверг, 4 апреля, из автосалона в подмосковных Мытищах угнали один из двух имеющихся в России внедорожников BMW X7, стоимость которого составляет около девяти миллионов рублей.

По данным источника «Комсомольской правды», во время разгрузки новых машин 40-летний житель Дмитровского района Дмитрий Калинин проник в салон одной из них и нашел там ключи, после чего просто завел авто и уехал.

Но на этом везение злоумышленник закончилось, и катался на эксклюзивном BMW он недолго. Правоохранители быстро установили местонахождение машины по датчику GPS и нашли гигантский внедорожник около супермаркета в городе Долгопрудный.

Дмитрий Калинин, подозреваемый в угоне машины.

Дмитрий Калинин, подозреваемый в угоне машины.

Только угонщик к тому времени уже был задержан. Схватили его охранники супермаркета, когда тот пытался вынести из торгового зала продукты.

Как оказалось, мужчина угнал BMW и поехал на ней домой, но по дороге захотел поесть, а денег на еду у него с собой не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угон автомобилей: самые популярные методы похитителей

Корреспондент «КП» выделил самые популярные методы угона автомобилей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24