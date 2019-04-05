Мэрайя Кэри сильно растолстела
Мэрайя Кэри стремительно набирает вес. Свежее фото певицы шокировало поклонников. А ведь полгода назад она похудела на 22 килограмма после операции на желудке.
Поп-звезда Мэрайя Кэри снова начала толстеть.Певицу засняли папарацци в Бостоне через несколько дней после ее 49-го дня рождения.
Пухлая знаменитость направлялась к машине в компании своих телохранителей и была в прекрасном расположении духа. Мэрайя для выхода в свет выбрала цветастое платье-халат и черного цвета сабо на высоком каблуке.
Пользователи тут же стали обсуждать лишний вес вокалистки: "Да она всю жизнь борется, иногда устает. Ее право, как хочет, так и живет", "Видно, что поправилась", "Бааааа.... в халате каком-то....".
Напомним, осенью 2017 года поклонники не на шутку забеспокоились о здоровье любимой артистки. Мэрайя Кэри поправилась до 120 килограммов. Ее еле-еле поднимали на сцене два танцора.
Во время одного из выступлений в Лас-Вегасе звезда вышла на сцену в телесных колготках и боди, расшитом стразами. После этого Кэри была освистана зрителями.
Кроме того, певица не раз попадала в скандалы из-за чрезмерной ретуши своих фото. В то время, когда она весила больше 100 кг, на всех журнальных обложках артистка , как правило, выглядела стройной и подтянутой.
После негатива в свой Мэрайя решила взяться за себя. Она сделала операцию по уменьшению желудка, чтобы похудеть. Процедура прошла в одной из лучших клиник Беверли-Хиллз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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