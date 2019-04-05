Бывший муж Бритни Спирс потребовал у нее денег за то, что сидит с детьми, пока она лечится в психушке

Неделю назад Бритни Спирс легла в психиатрическую клинику. У певицы нервный срыв – она слишком переживает из-за смертельной болезни отца. Пока Бритни лечится в больнице, ее сыновья Джейден и Шон Престон живут с отцом – танцором Кевином Федерлайном. Бывший муж сидит с детьми отнюдь не бескорыстно: воспользовавшись трудной для экс-супруги ситуацией, он потребовал увеличить ему алименты на детей, сообщает Radaronline.com.

В последние годы Бритни платила Кевину и без того немаленькую сумму – 20 тысяч долларов. И это только потому, что экс-супруг брал к себе детей на выходные. Мол, мороженое и карусели стоят денег. Кевин не раз подавал в суд на звезду с требованием увеличить ему алименты. Но адвокаты Бритни раз за разом отбивали его атаки. И вот теперь Кевин в очередной раз требует увеличить денежное содержание, поскольку дети живут с ним круглые сутки. Бритни будет лечиться еще три недели, и все это время 13-летний Джейден и 12-летний Шон Престон будут оставаться с отцом.

Бритни с сыновьями - 13-летним Джейденом и 12-летним Шоном Престоном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс сама приняла решение лечь в психиатрическую клинику. По словам друзей, 37-летняя поп-звезда в «очень нестабильном состоянии» и ей действительно нужна помощь специалистов. Спирс очень сильно переживает за здоровье своего отца. В ноябре у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстой кишки, он едва не умер. Недавно отцу звезды сделали вторую операцию, и сейчас, по словам окружения, он не в очень хорошем состоянии. Именно Джейми попросил Бритни лечь в клинику – он не мог больше видеть, как дочь теряет рассудок из-за него.

- Бритни совсем перестала спать, она очень измучена, - рассказали друзья певицы журналистам.

Из-за болезни отца артистка отменила свое успешное и очень прибыльное шоу в Лас-Вегасе.

- Несколько месяцев назад мой отец был госпитализирован и чуть не умер. Мы все так благодарны, что он вышел из этого живым, но ему все еще предстоит долгий путь. Мне пришлось принять трудное решение, чтобы сосредоточить все свое внимание и энергию на моей семье в это время сложное для нее время, - написала Бритни в Инстаграме.

Певицу очень поддерживает ее бойфренд, манекенщик Сэм Асгари. 25-летний бойфренд 37-летней звезды пишет в Инстаграме слова поддержки и навещает артистку в клинике.

Певицу поддерживает ее бойфренд Сэм Асгари.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни уже не в первый раз лежит в психиатрической больнице: в 2007 году она целый месяц провела в реабилитационном центре. К слову, туда она угодила именно из-за бывшего мужа. Певица тогда очень переживала разрыв с мужем Кевином Федерлайном. Артистка побрила голову, ворвалась в дом к Федерлайну и устроила скандал. Но окончательно тревогу забили, когда скорая приехала в дом к Спирс, и медики нашли ее в ванной в полубессознательном состоянии. При этом дети артистки оставались одни без присмотра. После того, как ее лишили родительских прав, Бритни прошла курс лечения и завязала с наркотиками.