Наследники Зыкиной живут в нищете
Племянники народной артистки СССР Людмилы Зыкиной живут в нищете. Хотя в наследство от знаменитой тети они получили 270 миллионов рублей.
Племянники Людмилы Зыкиной - Сергей, Георгий и Екатерина - жили душа в душу, пока на них не свалилось многомиллионное наследство народной артистки. По словам соседей, они подозревают, что все деньги мог прибрать к рукам старший брат Сергей. И если с Георгием он иногда делится - недавно подарил автомобиль отечественного производства, то сестру Катю оставили с носом.
Племянница Зыкиной живет в соседнем поселке в доме на двух хозяев. Женщина нигде не работает, все время посвящает девятилетнему сыну. В Москве у Екатерины есть однокомнатная квартира, которую она сдает за 45 тысяч рублей в месяц. Это единственный источник дохода наследницы многомиллионного состояния.
Георгий живет в селе Кадыковка Пензенской области в старом деревянном доме уже несколько десятков лет. Мужчина, как и его сестра, тоже нигде не работает. Его жена - продавщица в местном магазине. У пары трое детей.
Следы так называемого "кассира семьи Зыкиных" Сергея теряются в Пензе. Здесь зарегистрирован фонд имени Людмилы Зыкиной, но родственника народной артистки тут не знают.
Между тем подруга Зыкиной в интервью программе "Ты не поверишь!" сообщила: "Старший племянник сразу прибрал к рукам все имущество народной артистки. И пока его брат и сестра считали копейки, он налево и направо транжирил миллионы - жил в роскошных гостиницах, нанял себе личного водителя с иномаркой, а бриллианты певицы всегда носил с собой".
Сама Зыкина не хотела оставлять племянникам свою недвижимость и драгоценности. Но завещание оставить не успела - скончалась от сердечно-почечной недостаточности в 2009 году. В итоге ближайшей родне достались 270 миллионов рублей. Деньги упали на племянников как снег на голову. Но где теперь эти миллионы, никто не знает. Впрочем, о судьбе знаменитых бриллиантов певицы тоже ничего не известно.
О любви Зыкиной к ювелирным украшениям ходили легенды. Людмила Георгиевна собрала уникальную коллекцию украшений, с которой не расставалась, - возила с собой на гастроли в саквояже. После смерти 80-летней артистки ее коллекция драгоценностей стала причиной распрей между наследниками - тремя племянниками и личной помощницей певицы Татьяной Свинковой. Последняя даже вывезла ценности к себе в загородный дом.
Правда, позже их отдали на ответственное хранение племяннику звезды Сергею Зыкину. А тот в 2012 году выставил драгоценности на аукцион. Все лоты по телефону скупил поклонник певицы, имя которого засекретили. Но по жалобе родственников итоги торгов были аннулированы. Украшения вновь оказались у Сергея Зыкина. А спустя какое-то время мужчина пропал. Поговаривали, что он уехал за границу, а коллекцию распродал на черном рынке. Сколько всего было украшений у королевы русской песни, доподлинно неизвестно. Одна часть коллекции бесследно пропала сразу после смерти певицы, вторая исчезла вместе с наследником Сергеем Зыкиным.
К слову, еще при жизни артистка заказывала ювелирам сделать оценку некоторых ее украшений. По некоторым данным, стоимость драгоценностей Зыкиной тогда составляла более 160 млн рублей.
Лучшие песни Людмилы Зыкиной.Екатерина ГУБАЙДУЛЛИНА
ИСТОЧНИК KP.RU
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