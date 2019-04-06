Футбольные фанаты из Москвы разгромили уличный рынок в Калужской области

Жуткие кадры налета толпы футбольных фанатов на стихийный рынок в городе Обнинске Калужской области взорвали соцсети. Все произошло днем 6 апреля недалеко от вокзала на улице Лейпунского. Очевидцы сняли драку на камеры мобильных телефонов. Иначе как беспределом все происходящее не назовешь. Средь беда дня толпа людей (их было не менее 30) в белых футболках и черных масках разгромила несколько палаток и избила продавцов. Бедняг лупили руками и ногами, а подоспевший к ним на помощь сотрудники полиции оказался не в силах что-либо сделать. В итоге зачинщики беспредела разбежались кто куда.

- На месте было три сотрудника патрульно-постовой службы. Им не удалось задержать участников массовой драки. Пострадали два человека. У одного из них закрытая черепно-мозговая травма. Второй мужчина от госпитализации отказался, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701609" frameborder="0"></iframe> Нападение футбольных фанатов в подмосковном Обнинске.

Сейчас полиция пытается установить личности нападавших. По предварительным данным, это футбольные фанаты из Москвы. Сегодня вечером на футбольном стадионе Обнинска местная команда «Квантум» играет со столичным «Торпедо». За порядком на матче обещают следить в усиленном режиме.

Напомним, в этот же день массовая драка футбольных фанатов произошла в городе Мытищи Московской области. Кто сильнее выясняли фанаты «Спартака» и «ЦСКА».

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