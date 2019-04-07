2019-04-07T14:06:06+03:00
В мире

Варшава требует с Берлина 900 миллиардов евро за «оккупацию»

История Второй мировой вновь вызвала раздоры в современной Европе
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Польский сейм требует у Германии возместить потери, которые страна понесла во Второй мировой войнеПольский сейм требует у Германии возместить потери, которые страна понесла во Второй мировой войнеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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1 сентября исполнится ровно 80 лет с начала самого кровавого на земле конфликта, когда нацистская Германия вероломно напала на Польшу. Но нынешняя Варшава за полгода до скорбной даты поддерживать мир с бывшими участниками той войны не стремится. Ранее она уже поссорилась с Россией, отказавшись приглашать нашу делегацию на траурные мероприятия к этой годовщине. А теперь выкатила претензии и к другому ближайшему соседу — ФРГ:

— Мы выставим Германии счёт за компенсацию наших потерь во Вторую мировую на сумму в $900 миллиардов, — сообщил депутат польского Сейма Януш Шевчак. Он, кстати, не просто «думский сиделец» — а член специальной парламентской комиссии по оценке размера тех самых «репараций от Берлина», о которых последнее время всё сильнее мечтает Варшава.

— Третий Рейх действительно принёс на берега Вислы оккупацию, ужасающие разрушения и массовые убийства, так что некое моральное право у подобных польских претензий есть, — сказал «КП» эксперт по Второй мировой, доктор исторических наук Сергей Буранок. — Но надо сказать, сами основатели нынешнего миропорядка, лидеры стран Антигитлеровской коалиции Сталин, Рузвельт и Черчилль, придерживались на вопрос о «репарациях Польше» совершенно иных взглядов. Они считали, что само восстановление польской государственности (полностью уничтоженной нацистами) и передача ей огромных немецких территорий (Силезии, Померании, части Восточной Пруссии) — это и будет лучшая компенсация Варшаве. Что зафиксировано решениями Ялтинской и Потсдамской конференций, которые никто не отменял. Поэтому сейчас польские политики могут требовать от Берлина миллиардных компенсаций (одновременно набирая политические очки среди избирателей: смотрите, мол, какие мы орлы), но с точки зрения международного права их позиция довольно слабая.

В самой Германии на «польский почин» отреагировали сдержанно и пока ничего платить не собираются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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