В Москву потянулись лисы

Об этом на днях заявил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПИООС) Москвы Антон Кульбачевский. Почти каждый день в ведомство звонят москвичи, сообщая, что видели лисицу то в одном столичном парке, то в другом. Чаще на юге, юго-западе и юго-востоке города. Да и по соцсетям эту лисью активность тоже видно: москвичи все чаще снимают пушистиков в городе.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

- На самом деле лисы в Москве всегда водились, но сейчас их число растет, - рассказал «КП» кандидат биологических наук, ответственный редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов.

Почему же рыжие так активно начали переселяться в город? Понятно, конечно, что 12% территории Москвы - лесопосадки. Но специалисты видят несколько причин.

Во-первых, в Москве на диких животных нет такого прессинга - охота в пределах МКАД, как вы понимаете, запрещена.

Во-вторых, в городе удалось отрегулировать число бездомных собак, которые были единственным естественным врагом лисиц.

В-третьих, на границах жилых кварталов так много вкусного!

- В городе при наличии крупных лесных массивов для лисы идеальные условия, - объяснил «КП» Самойлов. - В настоящем лесу поди еще погоняйся за мышами по глубокому снегу. А тут в парках у урн можно поискать что-то вкусненькое, а ночью и выйти к мусорным бакам.

СКОЛЬКО ИХ?

Сколько лис сейчас живет в Москве в пределах МКАД, никто пока не знает.

- Пока точной статистики по лисицам нет, - рассказали «КП» в пресс-службе московского Департамента природопользования. - Возможно, что звонившие на «горячую линию» жители видели в разных местах одну и ту же лису. Мы планируем вместе со специалистами провести научное исследование, чтобы собрать более полную информацию, и понять, необходимо ли регулирование численности лис.

Эксперты навскидку называют разные цифры - от пятидесяти до сотни лисичек-сестричек в границах старой Москвы.

В Новой Москве, где меньше людей и машин, зато много свободного лесного пространства, по оценкам живут около 500 лисиц.

ДИКИЕ ИЛИ ДОМАШНИЕ?

На днях Лису Патрикеевну встретили уже в центре города, у метро «Китай-город»!

Молодая семейная пара вечером прогуливалась по Маросейке. И вдруг на тротуар выскочила лиса. Увидев людей, зверек поспешил удрать вглубь двора. Где лисица здесь может жить - загадка. Рядом небольшой парк «Горка», зажатый между двумя переулками.

Кстати, эксперты отмечают, что одно из конкурентных преимуществ лисиц перед другими животными - так называемая пластичность вида, умение приспосабливаться к различным условиям. Выходит, неудивительно, что рыжехвостые приживутся в кварталах, где гудят автомобили и снуют люди?

В соцсетях, кстати, появилась версия. Мол, многие из якобы диких лис, которыми умиляются гуляющие по паркам москвичи, на самом деле домашние. Это же сейчас модно - рыжих и чернобурых щенков покупают из питомников домой. Цена вопроса - от 15 до 25 тысяч рублей.

Но специалисты эту версию отвергают. Мы смотрим в Инстаграме фото лис, сделанные в разных районах столицы, с заводчиком Евгением Михиным.

- Нет, это все дикие животные. От так называемых фермерских лисиц они отличаются по окрасу, по опушению. Домашние лисы не будут убегать от людей в лес, они, наоборот, идут к людям. Поэтому их в городе быстро находят, даже если они удрали из дома. Весной у диких лис идет щенение и надо кормить потомство. Поэтому они идут в город. А уже позже, летом и осенью, приходит молодняк. Какая-то часть, вероятно, остается в Москве и окучивает новые территории.

Одними только лисами миграция животных из Подмосковья в Москву не ограничиваетсяФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Увидев лису, не стоит тут же кидаться ее гладить. Рыжики могут быть переносчиками различных болезней. В том числе и бешенства.

В Департаменте природопользования Москвы сообщают, что за последние годы больных бешенством лисиц не фиксировали. И тем не менее!

В Москве два раза в год, весной и осенью, проводится вакцинация плотоядных животных. В границах МКАД это лисы, а в Новой Москве еще и барсуки с енотами. Это происходит, конечно, не как в сказке про Айболита, к которому животные на уколы прибегают. Никаких шприцев. Вакцину выкладывают вместе с кормом у нор мелких хищников или на вероятных путях их передвижения.

Помните! Если вы встретили на территории Москвы больное или странно ведущее себя животное, звоните в Единую справочную службу Москвы 8 (495) 777-77-77. Ваш сигнал будет передан в Департамент природопользования.

Кто еще?

Одними только лисами миграция животных из Подмосковья в Москву не ограничивается. Еще в столице стало больше зайцев и бобров. Причины те же - отсутствие врагов и хорошая кормовая база. Где их чаще всего встречают - смотрите на нашей карте.

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