Заподозренная в наркозависимости Настя Ивлеева госпитализирована с переломом

Не успело руководство канала опровергнуть информацию о наркозависимости Насти Ивлевой, которая неделю назад пошла по сети, как с ведущей «Туристической полиции» случилась новая неприятность: она была доставлена в травмпункт с переломом. Девушка повредила большой палец на левой руке. Фотографию загипсованной кисти известный инстаграм- блогер показала в Stories. Что стало причиной травмы и был рядом с ней Элджей поклонникам остается только гадать. Сама Ивлееву неприятность, приключившуюся с ней, комментировать не стала.

Надо отметить, что Настя Ивлеева стала уже не первой звездой, которая с подобной травмой попала к врачу. Недавно с переломом попал в больницу Дима Билан, ему даже потребовалась операция, после чего ему пришлось отменить несколько концертов.

Если же вернутся к Насти Ивлеевой, то она стала фигуранткой всех светских новостей на прошлой недели после того, как в сети появилась новость, что актриса, якобы, несколько раз срывала съемки «Туристической полиции» из-за... своей кокаиновой зависимости. Мол, сериал не удалось доснять вовремя из-за того, что Ивлеева постоянно пропадает и задерживает съемки и выпуски программы.Тогда в защиту Насти выступил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия, который заявил, что Настя трудоголик и все трудовые обязательства выполняет в срок.