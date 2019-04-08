2019-04-08T15:33:43+03:00
Звезды

Стильно одетый Петросян перестал скрывать свои отношения с Татьяной Бурхуновой

Пара вместе посетила ледовое шоу Авербуха
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Евгений Петросян.Евгений Петросян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

С тех пор как Евгений Петросян развелся с супругой, его как подменили: он стал носить легкую, брутальную щетину, выучился водить мотоцикл, да и поменял стиль, отказавшись от классических костюмов в пользу casual. На выходных юморист посетил ледовое шоу Авербуха, где поклонники также отметили стильный look Евгения Вагановича, , который совместил классическое пальто с фиолетовыми носками и полосатой рубашкой. Многие обратили внимание, что выглядит 73-летний ведущий «Смехопанорамы» счастливым и помолодевшим.

«Сегодня я приехал на грандиозное ледовое шоу Ильи Авербуха», — подписал снимок Петросян. И совсем не совпадением стало то, что такими же снимками с представления поделилась в своем профиле и помощница юмориста – Татьяна Бурхунову, которой приписывают отношения с мэтром.

«Волшебники на льду! Ледовое шоу Ильи Авербуха #15летуспеха. Почти четыре часа дрожащих колен и восторга в глазах», — написала пассия Петросяна.

Получается, что если раньше пара старалась не появляться вместе с общественных местах, если это не касалось рабочих вопросов, то теперь Петросян и Бурхунова спокойно наслаждаются обществом друг друга, не оглядываясь на общественное мнение.

bruhunovabruhunova
Волшебники на льду! Ледовое шоу Ильи Авербуха #15летуспеха. Почти 4 часа дрожащих колен и восторга в глазах! @averbukh_iceshow #ильяавербух
211 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

Надо отметить, что при этом свой день рождения помощница юмориста отпраздновала в Дубай одна. Девушка много купалась, загорала и получала удовольствие от шопинга. И надо отметить, что последний получился очень удачный. На место «бабушкиных кофт», которые раньше славилась Бурхунова пришли шелковые платья и правильный макияж, которые совершенно преобразили Татьяну.Да и она сама отметила, что случилось чудо и теперь она выглядит совсем другой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Татьяна Брухунова: Подумать о том, что я уведу Петросяна из семьи, было просто смешно

Для начала Татьяна посетовала - мол, такой порог неправды стал таким высоким, что молчать уже не было сил. «Я не была готова, что журналисты будут дежурить около дома, и что будет столько агрессии. Слова «травля» - это слишком скромно». Борисов спросил Татьяну - разве она не ожидала такого резонанса? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В России банки стали чаще отказывать в кредитах
Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Данелии
Умерла актриса Надя Регин - еще одна девушка Бонда,
В Москве грабитель избил таксиста ради 2800 рублей и забыл в такси свой айфон
Одесский губернатор отказался покидать свой пост по указу Порошенко
Суд признал законным продление ареста Рауфу Арашукову
ГИБДД планирует переобучать попадавших в аварии водителей-новичков
Больше половины учителей в Польше объявили бессрочную забастовку
Медведев поддержит предложения по ускорению реализации нацпроектов
Российские военные корабли наблюдают за учениями НАТО в Черном море
В России стали больше покупать отечественные автомобили
Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему гражданство Украины
Порошенко уволил губернатора Одесской области
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Ливийская национальная армия покидает аэропорт Триполи
Россияне могут сделать бесплатную прививку от кори
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Из частного дома в Москве воры вынесли коробки с детской одеждой и сейф, который оказался пустым
В Кремле оценили возможность встречи отравленного в Эймсбери британца и Путина
В Госдуме прокомментировали новую украинскую ракету, «достающую до Севастополя»
Тимошенко призвала Раду принять закон об импичменте президента Украины
Песков прокомментировал слова Зеленского о намерении встретиться с Путиным
В Кремле не стали комментировать изменение меры пресечения Серебренникову
Устойчивые к антибиотикам бактерии атаковали Ближний Восток
В работе сервиса "Сбербанк.Онлайн" произошел сбой
Домашку своего ребенка можно увидеть онлайн в личном кабинете госуслуг