Стильно одетый Петросян перестал скрывать свои отношения с Татьяной Бурхуновой

С тех пор как Евгений Петросян развелся с супругой, его как подменили: он стал носить легкую, брутальную щетину, выучился водить мотоцикл, да и поменял стиль, отказавшись от классических костюмов в пользу casual. На выходных юморист посетил ледовое шоу Авербуха, где поклонники также отметили стильный look Евгения Вагановича, , который совместил классическое пальто с фиолетовыми носками и полосатой рубашкой. Многие обратили внимание, что выглядит 73-летний ведущий «Смехопанорамы» счастливым и помолодевшим.

«Сегодня я приехал на грандиозное ледовое шоу Ильи Авербуха», — подписал снимок Петросян. И совсем не совпадением стало то, что такими же снимками с представления поделилась в своем профиле и помощница юмориста – Татьяна Бурхунову, которой приписывают отношения с мэтром.

«Волшебники на льду! Ледовое шоу Ильи Авербуха #15летуспеха. Почти четыре часа дрожащих колен и восторга в глазах», — написала пассия Петросяна.

Получается, что если раньше пара старалась не появляться вместе с общественных местах, если это не касалось рабочих вопросов, то теперь Петросян и Бурхунова спокойно наслаждаются обществом друг друга, не оглядываясь на общественное мнение.

bruhunova Волшебники на льду! Ледовое шоу Ильи Авербуха #15летуспеха. Почти 4 часа дрожащих колен и восторга в глазах! @averbukh_iceshow #ильяавербух

Надо отметить, что при этом свой день рождения помощница юмориста отпраздновала в Дубай одна. Девушка много купалась, загорала и получала удовольствие от шопинга. И надо отметить, что последний получился очень удачный. На место «бабушкиных кофт», которые раньше славилась Бурхунова пришли шелковые платья и правильный макияж, которые совершенно преобразили Татьяну.Да и она сама отметила, что случилось чудо и теперь она выглядит совсем другой.

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