Татьяна Брухунова: Подумать о том, что я уведу Петросяна из семьи было просто смешно

Мы даже представить не могли, что одной из самых обсуждаемых историй в этом году станет развод пары юмористов. Елена Степаненко и Евгений Петросян разошлись после 33 лет брака. 77-летний Евгений Ваганович и 66-летняя Елена Григорьевна начали делить имущество, которого оказалось прям много - коллекции антиквариата, картины, квартиры...Степаненко заявила еще до развода права на квартиры, которые, оказалось, записаны на молодую особо. Да-да, что у развода оказалась и весьма веская причина в лице помощницы Петросяна - 30-летняя Татьяна Брухунова все чаще стала фигурировать в материалах о разводе. Журналисты сфотографировали молодую женщину вместе с юмористом в нерабочее время, что подтвердило особый статус их отношений. Ну и нашли документы, которые подтверждают то, что недвижимость Евгения Вагановича частично записана на неё.

Под самый конец года Татьяна пришла в программу «Эксклюзив»

И вот, под самый конец года Татьяна пришла в программу «Эксклюзив», где рассказала правду о своих отношениях с юмористом. Камеры сразу сделали акцент на ее безымянном пальце: там блистало премилое колечко с бриллиантом в несколько карат. Похожее на обручальное.

Для начала Татьяна посетовала - мол, такой порог неправды стал таким высоким, что молчать уже не было сил. «Я не была готова, что журналисты будут дежурить около дома, и что будет столько агрессии. Слова «травля» - это слишком скромно». Борисов спросил Татьяну - разве она не ожидала такого резонанса?

"Для меня 3-го августа 2018-го года стало переломным моментом. Хотя нового для меня ничего не происходило. Узнал весь мир, что Степаненко передала на развод, хотя она сделала это намного раньше. Я, пожалуй, первый раз столкнулась с большим негативом", - заявила Брухунова.

Камеры сразу сделали акцент на ее безымянном пальце: там блистало премилое колечко с бриллиантом в несколько карат

"Ко мне 7-го августа на концерте подошла пожилая женщина и сказала, что я тварь. Разве можно так говорить, не зная человека, предпосылок? Я бы не обратила внимания, если бы была молодая девушка. Потом стало хуже - гадости мне говорили везде - в метро, на улице. Евгений Ваганович тоже испытал шок. То, что мы собрались обсуждать, случилось давно. Я пришла в театр к Петросяну второкурсницей, 12 лет назад, была помощницей его директора, ничем особенным я не занималась. Спустя три года директор умер, и Евгений Ваганович попросил занять меня его место. Я поначалу отказывалась, мне было это очень трудно морально, но он предложил попробовать. Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнёрские, уважительные отношения, но брака - нет. Хотя это не моего ума дело. И на тот момент он был глубоко одиноким человеком. Такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту - нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий. Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую - покушать, лекарства, врач, записать на приём. Спустя некоторой время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработать. Хотя долгое время я пыталась найти проблему в себе - мне тяжело, когда на меня кричат. Мы ни при каких обстоятельствах не смогли бы найти точки соприкосновения. Наверное, года 4 я терпела, но потом случился эпизод, который все перечеркнул. Она якобы уличила меня в воровстве. Уехав на гастроли, позвонила и начала кричать. Потом мне сказали, что я якобы украла ее гонорар. Потом передо мной извинился продюсер, но на тот момент с Еленой Григорьевной все закончилось. Петросяну я сказала - либо я ухожу, либо работаю в театре только с ним. Он выбрал второй вариант".

Татьяна согласилась с Борисовым, который предположил, что отношение Степаненко было вызвано ревностью.

"Действительно, возможно так и было. И самое интересное, что первые гастроли она отправляла именно меня. Говорила, что ему тяжело и надо помочь. А у него был тяжелый тур к юбилею, и один он мог не мог справиться. Когда у нас появилась душевная близость? Лет 6-7 лет назад", - поделилась девушка.

77-летний Евгений Ваганович и 66-летняя Елена Григорьевна начали делить имущество, которого оказалось прям много - коллекции антиквариата, картины, квартиры...Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом Брухунова говорит, что Степаненко о ней даже заботилась в первое время: "Работала я изначально, занимаясь сайтом Елены Степаненко. Я когда переехала в Москву, жила у Елены Григорьевны, она меня приютила, и заботилась. Но я не просила ее об этом, и Евгений Ваганович ее к этому не стимулировал. Она сама была студенткой, и видимо понимала, что это было нелегко. У меня амбиций на тот момент никаких не было. И подумать о том, что я уведу Петросяна из семьи - даже смешно".

Новая избранница юмориста заметила, что Елена Григорьевна иногда была достаточно жесткой не только с ней, но и со своим бывшем мужем: "Петросян - это глыба. И неконфликтный человек. Но когда я увидела его, как он опускает плечи и робеет перед женщиной, перед своей супругой, я поняла, что такое бывает. Мне кажется, он перестал получать от неё душевный импульс. Да, работа - это здорово. Но это не все, что сближает".

Во второй части программы ведущий решил обсудить семейные дела Петросяна. Как оказалось, единственная дочь юмориста от первого брака (сейчас Викторине 51 год) не смогла найти общий язык с новой возлюбленной отца. Имея хорошие отношения с мачехой Еленой Степаненко, Брухунову отвергла. Татьяна говорит об этом с горечью:

"Викторина Евгеньевна сочла возможным принять сторону Елены Григорьевны. Ему, казалось, был очевиден выбор дочери. Но он ошибся. Расстроился - это мягко сказано. У него был шок. Я видела его переживания. Как-то Виктория и Евгений Ваганович пытались общаться после того, как история всплыла на поверхность, но мне кажется что контакта не случилось так как ни у кого не было искреннего желания. И, наверное, у Викторины все же есть детская обида. Безусловно, грустный поворот событий случился потому что надумает, что у меня меркантильный интерес. Типа «меркантильная провинциалка окрутила бедного артиста, чтобы потом его обобрать а он сидел и слезки в ладошку складывал». Но это не моя история. Если бы я была такой, то это бы случилось гораздо раньше. Я сейчас призываю Евгения Вагановича сделать шаг на встречу дочери. Потому что он все же отец. Когда его дочь была маленькой, Петросян полностью занимался творчеством, и, вполне возможно, он не уделял ей достаточно внимания. И в душе верю, что пройдёт некоторое время, и Викторина переменит свое мнение насчёт меня и этой ситуации. Отношения с детьми и внуками у возрастного человека должны быть на первом месте. Моя задача - сохранить его здоровье. Если уж я оказалась рядом, то должна его если не омолодить, то не дать возможности расслабиться. Чтобы он продолжал выходить на сцену, так как он без этого не мыслит свою жизнь".

Брухунова призналась, что на самом деле она никакая не разлучница:

"Все говорили, что я увела Петросяна из семьи. Этого не было, это не так. Если бы все было хорошо, он бы не ушёл. Студентка, работала, все было хорошо. Он, видимо, старался меня опекать. «Истории любви» не совсем применима в нашем случае. Это не вспышка как в молодости. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришёл в мою жизнь и раскрыл меня. Что-то научил, показал, объяснил. И я благодарна ему за все несмотря на все тяготы".

На вопрос ведущего, любит ли Татьяна Петросяна, она ответила неожиданно:

"Я думаю, как вся страна нашла большая - как его можно не любить?".

- Ну, вся страна любит его, как юмориста...

- Я тоже!

- Ну все же это немного другие отношения, разве нет?

- Он, безусловно, очень близкий мне человек. Я просто могу сказать одно - он занимает огромное место в моем сердце, и жизнь без него я уже не мыслю.

- И вы сейчас вместе?

- Ну как иначе. Человек, который принял такое решение в почтенном возрасте, не стал продолжать все, как было. У нас был страшный эпизод, года 3 назад. Евгений Ваганович очень сильно заболел. Это был грипп. А за два года до этого он перенёс операцию на сердце, и Лео Бокерия сделал ему искусственный клапан. И, как я понимала, всевозможные заболевания типа гриппа очень вредны. А Евгений Ваганович, заболев, отыграл двухчасовой концерт с температурой 39. После выступления я увидела, что у него синие губы. И сказала - или сейчас ехать в больницу, либо ехать домой. Он не хотел ехать ни туда, ни домой, поэтому я его пригласила к себе. Он приехал на такси...у него были провалившиеся глаза, сильный тремор и синие губы. Я стала настаивать на «Скорой», но не могла насильно отправить его ко врачу, он сопротивлялся. И почти неделю он у меня лежал, я подбирала ему лекарства - если бы дала что-то не то, могли бы быть ужасные последствия. Тогда он сказал - мол, давай я напишу бумагу, что если я тут умру, чтобы тебя не загнобили, что это его ответственность. Я конечно же ему запретила и сказала, что у меня он не умрет. В итоге терапевт мне сказал, что я все сделала правильно и правильно его лечила.

Ведущий поднял и интересную тему - «беременности» Татьяны, о которой столько писали в прессе. Женщина уверила зрителей, что она не в положении, и даже встала, чтобы продемонстрировать отсутствие очевидных признаков счастливого положения. Но призналась, что будет рада стать матерью. Она призналась, что и «на данный момент предложения руки и сердца от Евгения Петросяна и не поступало».

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