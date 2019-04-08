Анджелина Джоли требует от Брэда Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой

Развод 43-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта длится уже два с половиной года, и конца ему не видно. Актеры давно не живут вместе, но официально, на бумаге, все еще остаются супругами. Друзья Брэда Питта не раз утверждали, что Анджелина в ходе бракоразводного процесса попортила бывшему мужу немало крови. И теперь актер мечтает только об одном — чтобы в их браке поскорее была поставлена точка. Но это не так-то легко: на кону совместно нажитое состояние в 400 миллионов долларов, которое экс-супруги и их адвокаты упорно делят в суде. Причем, как выяснилось, Анджелина бьется буквально за каждый цент. Источники из окружения звезды рассказали: Джоли считает, что она пожертвовала ради Брэда Питта своей карьерой. Теперь она требует, чтобы этот момент был учтен при разделе их состояния.

Друзья актрисы поведали журналистам: Анджелина затягивает раздел имущества не из-за того, что она такая вредная, и хочет причинить Питту боль, а потому что желает разделить все по справедливости.

- Она считает, что часто откладывала свою карьеру, чтобы Брэд мог заниматься проектами, которые его увлекали, - рассказал инсайдер изданию Hollywood Life. - Анджелина считает, что в значительной степени благодаря ей Брэд добился такого успеха и заработал такое огромное состояние, пока они были вместе. Теперь, когда между ними все кончено, она просто хочет, чтобы все было поделено по справедливости. Для этого требуется больше времени, чем она ожидала. Энджи не пытается усложнить отношения с Брэдом, она понимает его разочарование. Но она просто пытается защитить себя и детей.

Джоли настаивает, чтобы состояние Питта было поделено по справедливости, то есть с учетом интересов их шести детей.Фото: EAST NEWS

Теперь, когда они с Питтом больше не живут вместе, Анджелина с удвоенной силой взялась строить карьеру. Актриса уже снялась в продолжении диснеевской сказки «Малифисента», а также сыграла мать Алисы и в фильме-приквеле «Алисы в стране чудес». Теперь стало известно, что Джоли официально присоединилась к киновселенной Marvel. Анджелина примет участие в новом фильме «Вечные» (The Eternals), который выйдет на экраны в 2021 году. Джоли сыграет сверхженщину Серси, которая симпатизирует людям и помогает им с помощью своих сверхспособностей.

Все свободное от работы время актриса посвящает детям. К слову, друзья Джоли опровергли слух о том, что она уже два месяца встречается с актером Колином Фарреллом. С красавцем британцем Анджелина снималась в 2004 году в фильме «Александр» и, мол, тогда между ними проскочила искра. А сейчас они якобы решили снова раздуть пламя страсти. Как рассказали приятели Анджелины голливудскому изданию Gossip cop, специализирующемуся на проверке слухов о звездах, Джоли и Фаррелл не поддерживают отношения и уже давно не виделись. Более того, окружение актрисы уверяет, что и в 2004 году между нею и Колином ничего не было.

Друзья Джоли опровергли роман между нею и Колином Фареллом.

Тем временем, развод Джоли и Питта все-таки может сдвинуться с мертвой точки. Актеры нашли способ поскорее завершить свой брак. Артисты решили попросить суд поскорее развести их и, наконец, изменить свой статус на «свободен». Питт и Джоли хотят, чтобы судья развел их до принятия решения по всем другим юридическим вопросам. Это называется бифуркация – разделение судебного процесса на две части. Сначала суд выносит решение по семейному статусу, а уже потом рассматривает имущественные вопросы и опеку над детьми. Официально Анджелина и Брэд перестанут считаться мужем и женой, но им придется по-прежнему решать в суде все остальные вопросы.

- Они оба будут считаться разведенными и одинокими, но им все равно придется вести переговоры об окончательном решении суда, включая раздел имущества и опеку, - рассказал источник протала Page Sixe. – Они не хотят больше быть друг другу мужем и женой, они хотят двигаться дальше.