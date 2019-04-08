У Анджелины Джоли роман с Колином Фарреллом
Голливудская актриса Анджелина Джоли после тяжелого развода с Брэдом Питтом, похоже, вновь обрела женское счастье. Избранником звезды стал актер Колин Фаррелл. Меж тем в окружении Энджи говорят, что Брэд Питт сильно обеспокоен новым романом бывшей жены.
Звезду фильма "Малефисента" стали чаще замечать в компании популярного актера Колина Фаррелла. По сведениям издания The Globe, Джоли в 2003 году уже встречалась с ним. Артисты сыграли в ленте Оливера Стоуна "Александр".
Теперь знаменитости решили возобновить отношения. Это произошло пару месяцев назад. "Каждый из них прошел долгий путь с тех безумных дней, когда они в последний раз были вместе. Колин совершенно изменился. Он очень порядочный человек", - приводит издание RadarOnline.com слова анонимного источника.
Недавно Анджелина Джоли пришла вместе с детьми на премьеру фильма Тима Бертона "Дамбо", где Колин Фаррелл исполнил главную роль. Близкие друзья актрисы рассказали, что многодетная мать посетила мероприятие, чтобы поддержать своего коллегу.
По слухам, Анджелина всерьез настроена на то, чтобы "укрепить их связь". "Она всегда получает то, что захочет, и нельзя отрицать, что между ними нет химии", - продолжил близкий знакомый Энджи.
Меж тем Брэд Питт ввсерьез встревожен слухами о романе его экс-супруги с Колином Фарреллом. По словам друзей Питта, этого мужчиной актер ни в коем случае не хотел бы видеть рядом со своим детьми. Ведь известно, что в прошлом Фаррелл страдал от пристрастия к алкоголю и наркотикам. И Брэд боится, что Колин может оказать вредное влияние на наследников.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Анджелина Джоли и Брэд Питт: досье KP.RU»