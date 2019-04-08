У Анджелины Джоли роман с Колином Фарреллом

Голливудская актриса Анджелина Джоли после тяжелого развода с Брэдом Питтом, похоже, вновь обрела женское счастье. Избранником звезды стал актер Колин Фаррелл. Меж тем в окружении Энджи говорят, что Брэд Питт сильно обеспокоен новым романом бывшей жены.

Звезду фильма "Малефисента" стали чаще замечать в компании популярного актера Колина Фаррелла. По сведениям издания The Globe, Джоли в 2003 году уже встречалась с ним. Артисты сыграли в ленте Оливера Стоуна "Александр".

Теперь знаменитости решили возобновить отношения. Это произошло пару месяцев назад. "Каждый из них прошел долгий путь с тех безумных дней, когда они в последний раз были вместе. Колин совершенно изменился. Он очень порядочный человек", - приводит издание RadarOnline.com слова анонимного источника.

angelinajolieofficial У Анджелины Джоли новый роман

Недавно Анджелина Джоли пришла вместе с детьми на премьеру фильма Тима Бертона "Дамбо", где Колин Фаррелл исполнил главную роль. Близкие друзья актрисы рассказали, что многодетная мать посетила мероприятие, чтобы поддержать своего коллегу.

farrellgram Джоли в 2003 году уже встречалась с Колином Фарреллом

По слухам, Анджелина всерьез настроена на то, чтобы "укрепить их связь". "Она всегда получает то, что захочет, и нельзя отрицать, что между ними нет химии", - продолжил близкий знакомый Энджи.

Меж тем Брэд Питт ввсерьез встревожен слухами о романе его экс-супруги с Колином Фарреллом. По словам друзей Питта, этого мужчиной актер ни в коем случае не хотел бы видеть рядом со своим детьми. Ведь известно, что в прошлом Фаррелл страдал от пристрастия к алкоголю и наркотикам. И Брэд боится, что Колин может оказать вредное влияние на наследников.