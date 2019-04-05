Сбербанк опроверг слух о том, что банкоматы перестали принимать купюры в 5 тысяч рублей

Крупные банки вроде как ограничили прием 5-тысячных купюр в банкоматах. Новость об этом появилась во многих СМИ в пятницу. Пишут, что проблемы у клиентов стали возникать с воскресенья.

В Сбербанке — одном из тех банков, на который ссылаются журналисты, - массовость проблемы опровергают.

- Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России. Совместно с поставщиками устройств мы постоянно реализуем мероприятия, направленные на повышение уровня защиты, надёжности и качества работы, - сообщили «КП» в пресс-службе банка.

В ближайшем к дому корреспондента «КП» отделении проблем с приемом каких-либо купюр в пятницу действительно не наблюдалось.

Негласно эксперты объясняют, что затыки с пятитысячными периодически возникают. Но, как правило, не носят повсеместного характера. Причина простая: эта купюра — самая подделываемая. Скажем, из 10 467 фальшивых купюр, выявленных, по данным ЦБ, в третьем квартале 2018 года, 7616 — именно пятитысячные. При этом случаются вбросы таких купюр. В связи с чем возникают проблемы там, где оборудование устарело и не позволяет достоверно определить подлинность купюр либо его просто нет — как, например, бывает в сфере услуг (скажем, у таксистов). Банки с таким сталкиваются, если у них установлены банкоматы старого образца, которые не оборудованы современными устройствами для проверки купюр. У крупнейших банков таких машин уже практически нет, поэтому массовых сбоев действительно быть не должно.