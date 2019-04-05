В Швеции россиянин похитил своих детей из приемной мусульманской семьи

В начале недели в варшавском аэропорту при попытке вылететь в Россию были задержаны гражданин РФ Денис Лисов и трое его дочерей - София, Серафима и Алиса. Основанием для ареста стало то, что в европейской базе розыска девочки значились как пропавшие без вести в Швеции.

На допросе Лисов поведал властям печальную историю своей семьи. В 2012 году Денис с супругой и старшей дочерью (двое других родились позже) перебрались на жительство в Швецию. Двумя годами позже им был предоставлен статус беженцев, на семью выделили денежное пособие (до 680 евро в месяц). Началось изучение языка, поиски работы (Денис Лисов — медик)… Но осенью 2017 года мать семейства попала в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом. Тогда же у шведских властей появились сомнения, что попавший в тяжелую ситуацию отец сможет воспитывать троих дочерей в одиночку, ведь у него не было постоянного источника дохода. В итоге девочек у Лисова забрали и передали на воспитание в приемную семью - к выходцам из Ливана. Денис мог видеть дочерей 6 часов в неделю и постоянно слышал от них рассказы о том, как тяжело живется в мусульманской семье, как они всего боятся и очень хотят домой. Отец писал письма в социальную службу, но та отказывалась пересматривать свое решение. Мнение самих девочек власти не интересовало.

И тогда россиянин решился на отчаянный шаг - тайком забрал детей и вывез на пароме в Польшу, чтобы уже оттуда лететь в Россию.

Варшавский окружной суд рассмотрел дело семьи Лисовых и постановил предоставить семье убежище в Польше. Это решение не стало неожиданностью - у местных властей тоже накопилось немало претензий к скандинавской системе ювенальной юстиции. Польские семьи, проживающие в североевропейских странах, регулярно становятся мишенью тамошних государственных органов по надзору за несовершеннолетними, не признающих никаких традиций и стандартов воспитания за исключением скандинавских.

В пользу отца сыграло и то, что в Швеции он не был лишен родительских прав. По словам судьи, она лично беседовала с детьми и убедилась, что они хотят быть с папой. Теперь им будет предоставлено жилье и назначен куратор, который должен помочь освоиться в местных реалиях.

Пока остается неясным, когда и как семейство сможет вернуться в Россию.

Хельсинки.

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