2019-04-05T17:29:16+03:00
Звезды

50-летняя Светлан Бондарчук показала нестареющее тело

Дважды бабушка поражает фанатов безупречными модельными формами
Петр СИМОНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Светлана Бондарчук.Светлана Бондарчук.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Светские дивы могут себе позволить отдыхать на самых дорогих курортах раз в три месяца. В начале года Светлана Бондарчук хвастала в своих соцсетях длительным отдыхом на Бали. Туда редактор глянца отправилась с новым возлюбленным.

sirg74sirg74
Сайгон стайл
221 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

44-летний директор дизайнерского агентства Сергей Харченко снова сопровождает любимую в путешествии, только на этот раз они выбрали фешенебельные Мальдивы.

a030aaa030aa
мы видели сейчас большую и много много рыб
3146 отметок «Нравится»20 комментариевInstagram

Светлана Бондарчук не стала актрисой, но работала моделью. Генетика позволяла — рост и худоба соответствовали. Сегодня ей 50 лет, но экс-супруга и мать двоих детей Федора Бондарчука не растеряла своей привлекательности. Она сохранила свежесть, молодость и модельные формы. И абсолютно не стесняется показываться в купальниках.

a030aaa030aa
день четвёртый #fairmontmaldives
6481 отметок «Нравится»113 комментариевInstagram

И если кто-то решит, что она использует фотошоп, то есть у Светланы видео в коротких шортах. Она подтянута и стройна.

a030aaa030aa
пока все спят я спасатель Малибу
9118 отметок «Нравится»113 комментариевInstagram

Дважды бабушка (воспитывает 6-летнюю внучку Маргариту и 4-летнюю Веру) добивается таких результатов благодаря регулярным занятиям йогой. При этом она не из тех, кто жестко ограничивает себя в еде. Но и совсем вредное Бондарчук не употребляет. Да уж, сложно поверить, что она — бабушка.

a030aaa030aa
Прекрасный второй день отдыха #fairmontmaldives
3204 отметок «Нравится»18 комментариевInstagram
a030aaa030aa
@burobeauty
7221 отметок «Нравится»146 комментариевInstagram

Напомним, модель была замужем за Федором Бондарчуком четверть века. В 2016-м они объявили о расставании. Они вырастили двоих детей: 28-летнего Сергея и 19-летнюю Варвару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ничего себе бабушка!: 50-летняя Светлана Бондарчук шокировала девичьей красотой

Светская дива, модель и главред гламурного журнала цветет и пахнет. Тут и весна. Тут и новый возлюбленный, дочь которого примерно одного возраста с внучками Светланы. Бывшая жена Федора Бондарчука не устает удивлять своем неувядающей красотой. В 50 лет выглядеть так, будто немного за 30! (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24