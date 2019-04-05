50-летняя Светлан Бондарчук показала нестареющее тело

Светские дивы могут себе позволить отдыхать на самых дорогих курортах раз в три месяца. В начале года Светлана Бондарчук хвастала в своих соцсетях длительным отдыхом на Бали. Туда редактор глянца отправилась с новым возлюбленным.

sirg74 Сайгон стайл

44-летний директор дизайнерского агентства Сергей Харченко снова сопровождает любимую в путешествии, только на этот раз они выбрали фешенебельные Мальдивы.

a030aa мы видели сейчас большую и много много рыб

Светлана Бондарчук не стала актрисой, но работала моделью. Генетика позволяла — рост и худоба соответствовали. Сегодня ей 50 лет, но экс-супруга и мать двоих детей Федора Бондарчука не растеряла своей привлекательности. Она сохранила свежесть, молодость и модельные формы. И абсолютно не стесняется показываться в купальниках.

a030aa день четвёртый #fairmontmaldives

И если кто-то решит, что она использует фотошоп, то есть у Светланы видео в коротких шортах. Она подтянута и стройна.

a030aa пока все спят я спасатель Малибу

Дважды бабушка (воспитывает 6-летнюю внучку Маргариту и 4-летнюю Веру) добивается таких результатов благодаря регулярным занятиям йогой. При этом она не из тех, кто жестко ограничивает себя в еде. Но и совсем вредное Бондарчук не употребляет. Да уж, сложно поверить, что она — бабушка.

a030aa Прекрасный второй день отдыха #fairmontmaldives

Напомним, модель была замужем за Федором Бондарчуком четверть века. В 2016-м они объявили о расставании. Они вырастили двоих детей: 28-летнего Сергея и 19-летнюю Варвару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ничего себе бабушка!: 50-летняя Светлана Бондарчук шокировала девичьей красотой

Светская дива, модель и главред гламурного журнала цветет и пахнет. Тут и весна. Тут и новый возлюбленный, дочь которого примерно одного возраста с внучками Светланы. Бывшая жена Федора Бондарчука не устает удивлять своем неувядающей красотой. В 50 лет выглядеть так, будто немного за 30! (подробности)