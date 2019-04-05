2019-04-05T19:35:04+03:00
Звезды

"Семеновичи": Анна доказала свою натуральность одним фото

Пышногрудую певицу регулярно подозревают в использовании имплантов
Петр СИМОНОВ
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Анна Семенович.Анна Семенович.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Теперь пусть кто-нибудь попробует сказать, что грудь силиконовая. Сразу фото в нос!». Вот такие комментарии оставляют фанаты Анны Семенович под свежим снимком певицы в ее соцсети. 39-летняя артистка полжизни страдает от сплетен о ее ненатуральности. Теперь все подозрения должны быть развеяны.

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Как же приятно проводить время с родителями , только будьте здоровы мои дорогие На кого больше похожа? #семья #родители #семенович #позитивщики
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На снимке отец поп-звезды Григорий Тимофеевич и мать Татьяна Дмитриевна. Фото говорит само за себя. Тем, кто не видел снимки мамы Анны ранее.

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Любимые, я просто хочу сказать вам : когда кажется, что ничего не получается и руки опускаются в безнадежной усталости, сделайте ещё пару шагов вперёд и пройдя это препятствие вы придёте к цели
117648 отметок «Нравится»918 комментариевInstagram

Семенович стала популярной в том числе и благодаря своей фигуре. Она поет и раньше имела большие успехи в фигурном катании. Но вряд ли оставалась бы на слуху последние 15 лет, не будь у нее таких роскошных форм.

ann_semenovichann_semenovich
Первый рабочий день после отпуска - начинаю вот так
119278 отметок «Нравится»535 комментариевInstagram

Девушки, не обладающие такими достоинствами фигуры в первых рядах хейтеров Семенович. И, наверное, многие из них разочарованы. Или же в очередной раз скажут «Не верю». Зато мужчины в восторге от главного секс-символа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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