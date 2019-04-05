"Семеновичи": Анна доказала свою натуральность одним фото
«Теперь пусть кто-нибудь попробует сказать, что грудь силиконовая. Сразу фото в нос!». Вот такие комментарии оставляют фанаты Анны Семенович под свежим снимком певицы в ее соцсети. 39-летняя артистка полжизни страдает от сплетен о ее ненатуральности. Теперь все подозрения должны быть развеяны.
На снимке отец поп-звезды Григорий Тимофеевич и мать Татьяна Дмитриевна. Фото говорит само за себя. Тем, кто не видел снимки мамы Анны ранее.
Семенович стала популярной в том числе и благодаря своей фигуре. Она поет и раньше имела большие успехи в фигурном катании. Но вряд ли оставалась бы на слуху последние 15 лет, не будь у нее таких роскошных форм.
Девушки, не обладающие такими достоинствами фигуры в первых рядах хейтеров Семенович. И, наверное, многие из них разочарованы. Или же в очередной раз скажут «Не верю». Зато мужчины в восторге от главного секс-символа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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