"Семеновичи": Анна доказала свою натуральность одним фото

«Теперь пусть кто-нибудь попробует сказать, что грудь силиконовая. Сразу фото в нос!». Вот такие комментарии оставляют фанаты Анны Семенович под свежим снимком певицы в ее соцсети. 39-летняя артистка полжизни страдает от сплетен о ее ненатуральности. Теперь все подозрения должны быть развеяны.

ann_semenovich Как же приятно проводить время с родителями , только будьте здоровы мои дорогие На кого больше похожа? #семья #родители #семенович #позитивщики

На снимке отец поп-звезды Григорий Тимофеевич и мать Татьяна Дмитриевна. Фото говорит само за себя. Тем, кто не видел снимки мамы Анны ранее.

ann_semenovich Любимые, я просто хочу сказать вам : когда кажется, что ничего не получается и руки опускаются в безнадежной усталости, сделайте ещё пару шагов вперёд и пройдя это препятствие вы придёте к цели

Семенович стала популярной в том числе и благодаря своей фигуре. Она поет и раньше имела большие успехи в фигурном катании. Но вряд ли оставалась бы на слуху последние 15 лет, не будь у нее таких роскошных форм.

ann_semenovich Первый рабочий день после отпуска - начинаю вот так

Девушки, не обладающие такими достоинствами фигуры в первых рядах хейтеров Семенович. И, наверное, многие из них разочарованы. Или же в очередной раз скажут «Не верю». Зато мужчины в восторге от главного секс-символа.

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