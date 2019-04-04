2019-04-03T00:17:34+03:00
Звезды

Семенович объяснила, почему так сильно растолстела

Анна сняла шуточный ролик на песню «Хочешь»
Алина ЧЕРНОВА
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Роза Сябитова поможет сбросить вес. Главное - пролезть в обруч! Фото: Личный архивРоза Сябитова поможет сбросить вес. Главное - пролезть в обруч! Фото: Личный архив
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На минувшей неделе блогосфера обсуждала растолстевшую Анну Семенович, фото которой появились в сети.

«Вот как без фотошопа выглядит эстрадный секс-символ!» - хихикали недоброжелатели. Однако, как оказалось, три подбородка и лишний вес певицы - всего лишь пластический грим для нового клипа на песню «Хочешь», где Анна играет растолстевшую домохозяйку, к которой охладел муж. По сюжету ролика героиня певицы пытается пробудить страсть благоверного. В этом ей помогают не только костюмчики из секс-шопа, но и житейские советы всенародной свахи Розы Сябитовой.

Семенович не скрывает, что примерить «жиры» она согласилась ради шумихи, или, как сейчас модно говорить, хайпа.

Появившиеся в интернете снимки озадачили пользователей сети. Фото: Личный архив

Появившиеся в интернете снимки озадачили пользователей сети. Фото: Личный архив

- Прошли те времена, когда было модно снимать красивые видовые клипы: милые девочки, волосы, небо, море, глаза, грудь… Сегодня это уже не работает. Пришло время реальных героев, - объясняет Анна Семенович. - Я люблю юмор, люблю хайп и снимаю не просто клипы, а кинокомедии по всем законам жанра. И они собирают по 15 - 20 миллионов просмотров.

В этот раз мы снова хайпуем очень смешным сценарием, диалогами, костюмами, героями. И, конечно, моим внешним видом размера XXXL. Эта история родилась у меня на встрече с режиссером Рустамом Романовым. И очень здорово, что он ее подхватил, придумал, как реализовать на экране, и у нас получился совершенно улетный клип. Вы не поверите, но я впервые надела бюстгальтер пуш-ап и подложила грудь. Нужно было компенсировать резко увеличившиеся объемы, на фоне которых мое природное богатство просто померкло. Даже в страшном сне не могла себе представить, что такое возможно!

Если честно, пластический грим и специальный костюм стали настоящим испытанием. Я провела во всем этом целый день. Не могла ни есть, ни улыбаться. А ведь по сценарию надо было еще зажигательно танцевать - соблазнять мужа, а потом под командованием Розы Сябитовой бороться с десятками прилипших килограммов. Я очень переживала за сохранность грима. Даже чихнуть боялась, думала, все отвалится...

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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